Se puede decir... Que funcionarios de Morena ‘mienten’

No es posible que lo que más criticaban, ahora resulta que son mentirosos al por mayor, y lo hacen descaradamente, aunque se muerdan la lengua, y sangren regándola por todos lados, sin ningún recato, al fin y al cabo que si Claudia miente, el que ellos lo hagan, no pasa nada, pero eso sí, los mexicanos no olvidan, y saben con clara claridad que los de la 4T, refinaron en las mentiras, y que no lo quieran reconocer o aceptar, es otra cosa, entonces no queda a los gobernados el que agachen la cabeza y aceptar a un “Régimen” embustero.