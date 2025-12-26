Se puede decir... Que funcionarios de Morena ‘mienten’

Opinión
/ 26 diciembre 2025
    Se puede decir... Que funcionarios de Morena ‘mienten’
    Claudia Sheinbaum, presidenta constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, encabezó la conferencia del pueblo realizada en Palacio Nacional. Foto: Cuartoscuro/Graciela López Herrera
Ángel García Castillo
por Ángel García Castillo

Pero no se puede decir...Que son “iguales”

No es posible que lo que más criticaban, ahora resulta que son mentirosos al por mayor, y lo hacen descaradamente, aunque se muerdan la lengua, y sangren regándola por todos lados, sin ningún recato, al fin y al cabo que si Claudia miente, el que ellos lo hagan, no pasa nada, pero eso sí, los mexicanos no olvidan, y saben con clara claridad que los de la 4T, refinaron en las mentiras, y que no lo quieran reconocer o aceptar, es otra cosa, entonces no queda a los gobernados el que agachen la cabeza y aceptar a un “Régimen” embustero.

Ángel García Castillo

Ángel García Castillo

Licenciado en Derecho. Autor de la columna “Lo que no se puede decir”, la cual se lee en varias difusoras, obteniendo con ella El Premio Estatal de Periodismo “Editorial Radio”. Su columna se ha publicado en distintos periódicos, entre ellos El Siglo de Torreón.

