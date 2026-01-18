Se puede decir... Que la confianza mató al ‘gato’

Sigue latente la terrible amenaza del agresivo Presidente gringo, de mandar a su Ejército con el fin de invadir al territorio mexicano, situación que ya tiene hasta la coronilla a Claudia y en general a los mexicanos, sin embargo, la 4T debe de estar atenta y no dormir las veinticuatro horas y desconfiar totalmente del desalmado inquilino de la Casa Blanca, porque dentro de sus locuras, podría soltarse su amarillenta cabellera y dar el paso mortal, con la desagradable y fatal “sorpresa” militar.