Se puede decir... Que la confianza mató al ‘gato’

/ 18 enero 2026
    Se puede decir... Que la confianza mató al ‘gato’
    Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México, habla sobre la llamada que sostuvo con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en la que, aseguró, se enfatizó en el respeto de la soberanía nacional. Foto: Cuartoscuro/Moisés Pablo Nava

Pero no se puede decir... Que entonces aguas con “Trump”

Sigue latente la terrible amenaza del agresivo Presidente gringo, de mandar a su Ejército con el fin de invadir al territorio mexicano, situación que ya tiene hasta la coronilla a Claudia y en general a los mexicanos, sin embargo, la 4T debe de estar atenta y no dormir las veinticuatro horas y desconfiar totalmente del desalmado inquilino de la Casa Blanca, porque dentro de sus locuras, podría soltarse su amarillenta cabellera y dar el paso mortal, con la desagradable y fatal “sorpresa” militar.

Ángel García Castillo

Licenciado en Derecho. Autor de la columna “Lo que no se puede decir”, la cual se lee en varias difusoras, obteniendo con ella El Premio Estatal de Periodismo “Editorial Radio”. Su columna se ha publicado en distintos periódicos, entre ellos El Siglo de Torreón.

