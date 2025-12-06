Se puede decir... Que le dieron el tiro de ‘gracia’

Otra más en contra de Claudia, que ha estado lanzando reformas cual si fueran volantes, y el claro ejemplo lo tenemos en la reciente Reforma a la Ley de Aguas Nacionales, en que se hizo la enésima Reforma sobre las rodillas, la cual levantó una serie de inconformidades, entre agricultores, ganaderos y ejidatarios, a lo largo y ancho del territorio nacional, que los ha llevado a defenderse con lo que tienen a la mano, en especial son protestas callejeras y lo peor: haciendo bloqueos en las carreteras del país, con “sus” tractores.