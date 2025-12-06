Se puede decir... Que le dieron el tiro de ‘gracia’
/ 6 diciembre 2025
Pero no se puede decir... Que eso hicieron con la Ley Nacional de “Aguas”
Otra más en contra de Claudia, que ha estado lanzando reformas cual si fueran volantes, y el claro ejemplo lo tenemos en la reciente Reforma a la Ley de Aguas Nacionales, en que se hizo la enésima Reforma sobre las rodillas, la cual levantó una serie de inconformidades, entre agricultores, ganaderos y ejidatarios, a lo largo y ancho del territorio nacional, que los ha llevado a defenderse con lo que tienen a la mano, en especial son protestas callejeras y lo peor: haciendo bloqueos en las carreteras del país, con “sus” tractores.