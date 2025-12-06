Se puede decir... Que le dieron el tiro de ‘gracia’

/ 6 diciembre 2025
    Se puede decir... Que le dieron el tiro de ‘gracia’
    Senadoras del PAN despliegan una manta que dice: "expropiar el agua es condenar al campo a la pobreza y a la falta de alimentos para el pueblo", durante la discusión de la Ley General de Aguas en el Senado. Foto: Cuartoscuro/Daniel Augusto

Pero no se puede decir... Que eso hicieron con la Ley Nacional de “Aguas”

Otra más en contra de Claudia, que ha estado lanzando reformas cual si fueran volantes, y el claro ejemplo lo tenemos en la reciente Reforma a la Ley de Aguas Nacionales, en que se hizo la enésima Reforma sobre las rodillas, la cual levantó una serie de inconformidades, entre agricultores, ganaderos y ejidatarios, a lo largo y ancho del territorio nacional, que los ha llevado a defenderse con lo que tienen a la mano, en especial son protestas callejeras y lo peor: haciendo bloqueos en las carreteras del país, con “sus” tractores.

Ángel García Castillo

Licenciado en Derecho. Autor de la columna “Lo que no se puede decir”, la cual se lee en varias difusoras, obteniendo con ella El Premio Estatal de Periodismo “Editorial Radio”. Su columna se ha publicado en distintos periódicos, entre ellos El Siglo de Torreón.

