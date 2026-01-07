Se puede decir... Que no canta ‘victoria’

/ 7 enero 2026
    Se puede decir... Que no canta ‘victoria’
    FOTO: DIEGO SIMÓN/EL UNIVERSAL

Pero no se puede decir... Que se impone la ‘incertidumbre’

México se encuentra entre la espada y la pared, en el complejo caso de la invasión de Estados Unidos en contra de Venezuela, en donde están surgiendo un cúmulo de opiniones, unas a favor y otras en contra, que la verdad ponen en un suplicio al país, así mismo Claudia, por otro lado, tiene personalmente una prueba de fuego, que nadie quisiera estar en sus zapatos, ya que en cualquier día de estos el sanguinario de Donald Trump se puede despertar con la espada desenvainada y atacar a México, al igual que hizo con la “patria” bolivariana.

Ángel García Castillo

Ángel García Castillo

Licenciado en Derecho. Autor de la columna “Lo que no se puede decir”, la cual se lee en varias difusoras, obteniendo con ella El Premio Estatal de Periodismo “Editorial Radio”. Su columna se ha publicado en distintos periódicos, entre ellos El Siglo de Torreón.

