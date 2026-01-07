Se puede decir... Que no canta ‘victoria’

México se encuentra entre la espada y la pared, en el complejo caso de la invasión de Estados Unidos en contra de Venezuela, en donde están surgiendo un cúmulo de opiniones, unas a favor y otras en contra, que la verdad ponen en un suplicio al país, así mismo Claudia, por otro lado, tiene personalmente una prueba de fuego, que nadie quisiera estar en sus zapatos, ya que en cualquier día de estos el sanguinario de Donald Trump se puede despertar con la espada desenvainada y atacar a México, al igual que hizo con la “patria” bolivariana.