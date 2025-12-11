Se puede decir... Que no hay quinto ‘malo’

Opinión
/ 11 diciembre 2025
    Se puede decir... Que no hay quinto ‘malo’
    Con 97 votos a favor, 11 nulos y 19 en contra de la terna, Ernestina Godoy Ramos, se convirtió en la nueva titular de la Fiscalía General de la República (FGR). Foto: Cuartoscuro/Mario Jasso

Pero no se puede decir... Que será el Secretario de Seguridad Pública “federal”

La flamante y poderosa Ernestina Godoy, titular de la Fiscalía General de la República, empezó su labor cortando caña, primero hizo caer a Gertz Manero, segundo al ex gobernador chihuahuense César Duarte, tercero, hará lo mismo con los hijos del Peje, cuarto Adán Augusto López y quinto: Omar García Harfuch por ser testigo clave del caso de los estudiantes de Ayotzinapa, o sea, o todos parejos o todos coludos, entonces seguirá Claudia ordenando proceder en contra de todos estos “últimos” poderosos.

Temas


política

Localizaciones


México

Personajes


Ernestina Godoy

Organizaciones


FGR

true

Ángel García Castillo

Licenciado en Derecho. Autor de la columna “Lo que no se puede decir”, la cual se lee en varias difusoras, obteniendo con ella El Premio Estatal de Periodismo “Editorial Radio”. Su columna se ha publicado en distintos periódicos, entre ellos El Siglo de Torreón.

COMENTARIOS

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
La ciudad cuenta con múltiples canales de comunicación especializados, lo que permite una atención más eficiente según el tipo de incidente.

Saltillo: Chats de seguridad, tránsito, números de emergencia, ¿qué se debe reportar a cada uno?
Omar Yaghi, ganador del Premio Nobel de Química, en Boston, el 3 de diciembre de 2025. Mientras tres inmigrantes ganan el Premio Nobel de Ciencias para Estados Unidos este año, los expertos advierten que las medidas drásticas contra la inmigración podrían arruinar la innovación estadounidense.

La importancia del talento migrante en los Nobel de EE. UU.
El cantante puertorriqueño confirmó su presentación en el Estadio Francisco I. Madero el 25 de abril de 2026, con boletos disponibles a través de Superboletos, dentro de una gira que también llegará a Hermosillo y Mazatlán

¡Chayanne en Saltillo! Anuncia concierto en abril de 2026 en el estadio Francisco I. Madero
true

Si el crimen te da Limones, Haces...
true

¡Qué soleado estuvo el año!
true

Los jóvenes ya no saben hablar
En 2025, el gobierno estatal destinó alrededor de 200 millones de pesos a proyectos en la Región Carbonífera.

Coahuila: Anuncia Manolo Jiménez 2 parques industriales para la Región Carbonífera
La revista Time reconoció a los principales líderes tecnológicos detrás del avance de la Inteligencia Artificial, destacando su impacto global en la política, la economía y la vida cotidiana.

Time nombra Persona del Año a Musk, Zuckerberg, Huang y los ‘arquitectos de la IA’