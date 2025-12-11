Se puede decir... Que no hay quinto ‘malo’

La flamante y poderosa Ernestina Godoy, titular de la Fiscalía General de la República, empezó su labor cortando caña, primero hizo caer a Gertz Manero, segundo al ex gobernador chihuahuense César Duarte, tercero, hará lo mismo con los hijos del Peje, cuarto Adán Augusto López y quinto: Omar García Harfuch por ser testigo clave del caso de los estudiantes de Ayotzinapa, o sea, o todos parejos o todos coludos, entonces seguirá Claudia ordenando proceder en contra de todos estos “últimos” poderosos.