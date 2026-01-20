Se puede decir que... Que sigue la fuga de ‘capitales’

Debido a que el Banco de México redujo fuerte y seguro las tasas de interés, a los ahorradores no les quedó de otra que buscar el mejor rendimiento a sus ahorros, y al obtenerlo se produjo la tremenda fuga de capitales, que de por sí se estaba realizando a la chita callando, y con este fenómeno financiero, se aceleró, quién sabe hasta cuándo y por cuánto más, ya qué como están las cosas, esto no va a parar ahí, por lo tanto hay que tener fe y confianza, y todo se componga por inercia, para bien de la “economía” mexicana.