Se puede decir que... Que sigue la fuga de ‘capitales’

Opinión
/ 20 enero 2026
    Se puede decir que... Que sigue la fuga de ‘capitales’
    El Banco de México (Banxico) reportó que en el 2025 México sufrió de una fuga de capitales por cerca de 92 mil millones de pesos, el 18 de enero de 2026. Foto: Cuartoscuro/Moisés Pablo Nava

Pero no se puede decir... Que esto es un hecho “alarmante”

Debido a que el Banco de México redujo fuerte y seguro las tasas de interés, a los ahorradores no les quedó de otra que buscar el mejor rendimiento a sus ahorros, y al obtenerlo se produjo la tremenda fuga de capitales, que de por sí se estaba realizando a la chita callando, y con este fenómeno financiero, se aceleró, quién sabe hasta cuándo y por cuánto más, ya qué como están las cosas, esto no va a parar ahí, por lo tanto hay que tener fe y confianza, y todo se componga por inercia, para bien de la “economía” mexicana.

Economía
finanzas

México

Banxico

Ángel García Castillo

Ángel García Castillo

Licenciado en Derecho. Autor de la columna “Lo que no se puede decir”, la cual se lee en varias difusoras, obteniendo con ella El Premio Estatal de Periodismo “Editorial Radio”. Su columna se ha publicado en distintos periódicos, entre ellos El Siglo de Torreón.

