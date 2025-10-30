Se puede decir... Que segundas partes no son ‘buenas’

Y el segundo piso de la transformación es “negativo”

El que Claudia tome ese rumbo, se está arriesgando demasiado, porque tarde que temprano se arrepentirá, que ojalá recapacite a tiempo y cuanto antes dé reversa a ese camino, que no es otra cosa que una real falsedad, y no siga permitiendo que AMLO siga metiendo su cuchara detrás del trono presidencial, y de una vez por todas, tome las riendas de su Gobierno sin él a cuestas, que en vez de ayudarle le está dañando sobre manera, ya que todavía es tiempo de que recupere el tiempo que ha perdido inútilmente, en ese sobado “segundo” piso.

