Se puede decir... Que sigue la ayuda a ‘Cuba’

Opinión
/ 21 diciembre 2025
    Se puede decir... Que sigue la ayuda a ‘Cuba’
    Claudia Sheinbaum confirmó el envío de petróleo de México a Cuba como parte de los acuerdos bilaterales de “cooperación energética y financiera” y en "continuidad a serie de apoyos" que se han dado "históricamente". Foto: EFE/Sáshenka Gutiérrez

Pero no se puede decir... Que por cuánto tiempo “más”

A parte del petróleo que Claudia sigue regalando a la Isla, existen diversos apoyos, mientras que en México hay un cúmulo de carencias, que por sólo mencionar una: son las medicinas, que a lo largo y ancho del territorio nacional, brillan por su ausencia, lo que dá una idea de que la 4T es ni más ni menos que candil de la calle y oscuridad de su casa, situación que ya debe de terminar, si se analiza la triste situación financiera por la que atraviesa Petróleos Mexicanos, que en estos críticos momentos está para que le den, y no “para” dar.

Ángel García Castillo

Ángel García Castillo

Licenciado en Derecho. Autor de la columna "Lo que no se puede decir", la cual se lee en varias difusoras, obteniendo con ella El Premio Estatal de Periodismo "Editorial Radio". Su columna se ha publicado en distintos periódicos, entre ellos El Siglo de Torreón.

COMENTARIOS

