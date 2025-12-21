Se puede decir... Que sigue la ayuda a ‘Cuba’

A parte del petróleo que Claudia sigue regalando a la Isla, existen diversos apoyos, mientras que en México hay un cúmulo de carencias, que por sólo mencionar una: son las medicinas, que a lo largo y ancho del territorio nacional, brillan por su ausencia, lo que dá una idea de que la 4T es ni más ni menos que candil de la calle y oscuridad de su casa, situación que ya debe de terminar, si se analiza la triste situación financiera por la que atraviesa Petróleos Mexicanos, que en estos críticos momentos está para que le den, y no “para” dar.