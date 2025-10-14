Se puede decir... Que sucede algo del Diluvio ‘Universal’
/ 14 octubre 2025
Pero no se puede decir... Que es debido a tanta “maldad”
Los aguaceros y tormentas que ha estado sufriendo gran parte del territorio nacional, no son normales ni atípicos, son más bien un castigo, por tanto crimen, corrupción, robos y que sé yo, ya que toda esa situación es tanta que se ha desbocado y vuelto insoportable, que nadie ha podido, puede y parece evitar, o sea que México es un país azotado por todos lados y de pilón la madre naturaleza desde el cielo está llamando la atención con despiadados temporales, que han cobrado vidas y daños materiales, como “nunca” jamás.