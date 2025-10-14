Se puede decir... Que sucede algo del Diluvio ‘Universal’

/ 14 octubre 2025
    Se puede decir... Que sucede algo del Diluvio ‘Universal’
    Un rescatista, miembro de la brigada de voluntarios Topos, trabaja cerca de un automóvil colgado de una cerca junto a una casa dañada en Poza Rica, México, tras lluvias torrenciales. Foto: AP/Félix Márquez

Pero no se puede decir... Que es debido a tanta “maldad”

Los aguaceros y tormentas que ha estado sufriendo gran parte del territorio nacional, no son normales ni atípicos, son más bien un castigo, por tanto crimen, corrupción, robos y que sé yo, ya que toda esa situación es tanta que se ha desbocado y vuelto insoportable, que nadie ha podido, puede y parece evitar, o sea que México es un país azotado por todos lados y de pilón la madre naturaleza desde el cielo está llamando la atención con despiadados temporales, que han cobrado vidas y daños materiales, como “nunca” jamás.

