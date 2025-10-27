Se puede decir... Que todas son obras ‘faraónicas’
/ 27 octubre 2025
COMPARTIR
TEMAS
Localizaciones
Personajes
Pero no se puede decir... Que fueron al ahí se “va”
Con tal de sobre salir, el Peje se propuso hacer obras al por mayor por todos lados, sin importarle el costo de ellas, y si se terminaran o no, dejándolas a medias, al fin que nadie se lo iba a impedir, y al dejar el poder, tampoco su sucesora sería capaz de hacerle alguna reclamación o denuncia, y en agradecimiento de ello y sobre el tiradero que le heredó, AMLO presume al decir que es la mejor Presidenta del orbe, y a sabiendas tal basurero, Ella se la cree, y hora tiene un arduo trabajo para limpiar tal herencia, que es el costo por el “hueso” que ostenta.