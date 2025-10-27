Se puede decir... Que todas son obras ‘faraónicas’

Con tal de sobre salir, el Peje se propuso hacer obras al por mayor por todos lados, sin importarle el costo de ellas, y si se terminaran o no, dejándolas a medias, al fin que nadie se lo iba a impedir, y al dejar el poder, tampoco su sucesora sería capaz de hacerle alguna reclamación o denuncia, y en agradecimiento de ello y sobre el tiradero que le heredó, AMLO presume al decir que es la mejor Presidenta del orbe, y a sabiendas tal basurero, Ella se la cree, y hora tiene un arduo trabajo para limpiar tal herencia, que es el costo por el “hueso” que ostenta.