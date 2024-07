Se puede decir... Que todo tienen menos ser “políticos”

Pero no se puede decir... Que están exagerando con los “nombramientos”. Por lo que hemos visto hasta hoy, las designaciones que se han dado sobre los elementos que ocuparán las distintas carteras en las secretarias de Estado, dan la impresión de que son personajes no para hacerse del cargo señalado, sino más bien para ocupar una cátedra, pues la mayoría carecen de la más mínima idea al respecto, al no tener la experiencia para desempeñar el papel correspondiente, a menos que se les rodee a cada uno, de uno y mil asesores, entonces, “asi” sí.