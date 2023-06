Se puede decir...Que Tomás Zerón sigue en “Israel”

Pero no se puede decir...Que su extradición se “dificulta”. Este personaje, al huír de México oportunamente, supo escoger el país que lo arroparía, y sobre todo que no tenía tratado de extradición, lo que significa posiblemente que AMLO termine su mandato, y no logre con simples cartas, solicitando ante aquél Gobierno la entrega de ese criminal que tiene cuentas pendientes en los delitos en que se halla involucrado, sobre la desaparición de los cuarenta y tres estudiantes de Ayotzinapa, o sea que allá, están protegiendo nada menos que a un criminal de “altos” vuelos.