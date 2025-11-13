Se puede decir... Que Tomás Zerón sigue ‘libre’

La mayoría de los testigos claves e involucrados en la desaparición de los cuarenta y tres de Ayotzinapa, casi están todos únicamente falta Tomás Zerón, el cual se encuentra en Israel, pero como no existe entre México y ese país tratado de extradición se ha retardado la entrega de dicho personaje, a nuestro país, que una vez que se logre, se conocerá con su declaración el destino de los estudiantes desaparecidos, ya que él es un testigo clave, pues los padres de ellos, no soportan tan “prolongada” espera.