Se puede decir... Que Tomás Zerón sigue ‘libre’

/ 13 noviembre 2025
    14/03/2017. Tomás Zerón De Lucio, el entonces Secretario Técnico del Consejo de Seguridad Nacional en la Cámara de Senadores. Foto: Cuartoscuro/Moisés Pablo Nava

Pero no se puede decir... Que por cuánto tiempo “más”

La mayoría de los testigos claves e involucrados en la desaparición de los cuarenta y tres de Ayotzinapa, casi están todos únicamente falta Tomás Zerón, el cual se encuentra en Israel, pero como no existe entre México y ese país tratado de extradición se ha retardado la entrega de dicho personaje, a nuestro país, que una vez que se logre, se conocerá con su declaración el destino de los estudiantes desaparecidos, ya que él es un testigo clave, pues los padres de ellos, no soportan tan “prolongada” espera.

Ángel García Castillo

Licenciado en Derecho. Autor de la columna “Lo que no se puede decir”, la cual se lee en varias difusoras, obteniendo con ella El Premio Estatal de Periodismo “Editorial Radio”. Su columna se ha publicado en distintos periódicos, entre ellos El Siglo de Torreón.

