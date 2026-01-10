Se puede decir... Que Trump hace acusaciones ‘temerarias’

Casi a diario dice atacará a cárteles de la droga, después que lo hizo y continúa haciéndolo en el océano Pacífico y en el mar Caribe, y ya se frota las manos para continuar, pero ahora por tierra en varios países, incluyendo a México, sobre todo a nuestro país, al afirmar que los cárteles nos están controlando, lo cual es muy arriesgada dicha acusación, que ha puesto a temblar a Claudia , que afirma que jamás permitirá cualquier incursión en suelo mexicano de tropas gringas, que le será difícil impedir, ya que el Presidente yanqui no le va a “pedir” permiso.