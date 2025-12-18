Se puede decir... Que Trump para todos ‘tiene’

Opinión
/ 18 diciembre 2025
    Se puede decir... Que Trump para todos ‘tiene’
    El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pronuncia un discurso a la nación desde la Sala de Recepción Diplomática de la Casa Blanca, en Washington. Foto: EFE/EPA/Doug Mills

Pero no se puede decir... Que ha perdido la “razón”

Con su alocada actitud, saca de sus casillas a cualquiera, y todavia no acababa con el añejo asunto del agua, cuando volvió con la peligrosidad del fentanilo, al que dice debe destruirse de raíz, y también atacar a los países que según él, permiten su producción, con lo que está en posición de agredirlos sin el más mínimo miramiento, quienes al defenderse, se desataría la tercera guerra mundial, por tal, ya se le debe de poner un alto, por esos arranques con los que está poniendo en peligro, la “paz” mundial.

Ángel García Castillo

Licenciado en Derecho. Autor de la columna “Lo que no se puede decir”, la cual se lee en varias difusoras, obteniendo con ella El Premio Estatal de Periodismo “Editorial Radio”. Su columna se ha publicado en distintos periódicos, entre ellos El Siglo de Torreón.

