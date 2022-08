Pero no se puede decir... Que en esa forma funciona la “Justicia”. Por fin Rosario Robles salió de la cárcel, pero antes tuvo que permanecer tres años encerrada, sin embargo, no quedó libre del todo, llevará el juicio de que se le acusa desde su casa, condicionada a dos medidas cautelares: una, se le obliga a ir a firmar al juzgado cada quince días, y la otra a no salir del país, y, por otro lado, ...