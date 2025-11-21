Se puede decir... Que ventas de Pemex van en ‘aumento’

En una de sus tantas mañaneras la Presidenta se refirió a la Petrolera mexicana para decir varias cosas, entre ellas que sigue la lucha en contra del huachicol, al grado que ha logrado que tal delito ha ido disminuyendo, al mismo tiempo ha bajado el robo de combustible, y por otro lado las ventas de diesel y de gasolina también se han elevado,o sea que Pemex en pocas palabras va viento en popa, con lo que es de loarse, más sin embargo, la venta de la gasolina sigue siendo un espejismo, para “nada” baja.