Se puede decir... Que ventas de Pemex van en ‘aumento’

Opinión
/ 21 noviembre 2025
    La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo presenta la gráfica de Evolución del saldo de la deuda de PEMEX durante la conferencia “Mañanera del Pueblo” desde Palacio Nacional. Foto: Cuartoscuro/Galo Cañas Rodríguez

Pero no se puede decir... Que Claudia lo “afirma”

En una de sus tantas mañaneras la Presidenta se refirió a la Petrolera mexicana para decir varias cosas, entre ellas que sigue la lucha en contra del huachicol, al grado que ha logrado que tal delito ha ido disminuyendo, al mismo tiempo ha bajado el robo de combustible, y por otro lado las ventas de diesel y de gasolina también se han elevado,o sea que Pemex en pocas palabras va viento en popa, con lo que es de loarse, más sin embargo, la venta de la gasolina sigue siendo un espejismo, para “nada” baja.

Ángel García Castillo

Licenciado en Derecho. Autor de la columna “Lo que no se puede decir”, la cual se lee en varias difusoras, obteniendo con ella El Premio Estatal de Periodismo “Editorial Radio”. Su columna se ha publicado en distintos periódicos, entre ellos El Siglo de Torreón.

