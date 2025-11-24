Se puede decir... Que ya ‘basta’

Es increíble que a diario y a cualquier hora del día y de la noche asesinan a sangre fría a las personas, a niños, jóvenes, adultos, y ahora la han tomado en contra de funcionarios y hasta políticos sin el más mínimo respeto, que sinceramente ya basta, o es que no existe quién ponga orden y de una vez por todas detenga esta ola de violencia que se ha desatado, porque de qué han servido la SEDENA, Guardia Nacional y hasta la SEMARNA, ya que por lo visto, para los criminales, estas instituciones están “pintadas” en la pared.