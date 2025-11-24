Se puede decir... Que ya ‘basta’

/ 24 noviembre 2025
    Se puede decir... Que ya ‘basta’
    Un ataque armado contra dos mujeres que pasaban junto a un puesto de venta de frijol y aguacate dejó como saldo una víctima mortal y otra gravemente herida en la colonia 21 de Marzo, en Culicán. Foto: Cuartoscuro/José Betanzos Zárate

Pero no se puede decir... Que matan sin “piedad”

Es increíble que a diario y a cualquier hora del día y de la noche asesinan a sangre fría a las personas, a niños, jóvenes, adultos, y ahora la han tomado en contra de funcionarios y hasta políticos sin el más mínimo respeto, que sinceramente ya basta, o es que no existe quién ponga orden y de una vez por todas detenga esta ola de violencia que se ha desatado, porque de qué han servido la SEDENA, Guardia Nacional y hasta la SEMARNA, ya que por lo visto, para los criminales, estas instituciones están “pintadas” en la pared.

Ángel García Castillo

Ángel García Castillo

