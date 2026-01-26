Exhibe PAN pobreza electoral en Coahuila

A pocos días de que el Partido Acción Nacional decida su alianza con el PRI Coahuila, para la elección a diputados locales en junio, el organismo albiazul muestra una grave pobreza electoral.

La página digital de Acción Nacional, que registra en tiempo real el padrón de militantes, al día 25 de enero, señala que, en Coahuila, este partido cuenta apenas con 3 mil 976 afiliados.

Con estos números, es entendible que la dirigencia estatal blanquiazul haga lo imposible por ir en coalición con el Revolucionario Institucional, pues carece de poder de convocatoria y de simpatías.

Por municipios, Torreón, con mil 027 militantes, es el “granero de votos” para los albiazules, seguido de Monclova, con 649 afiliados; Frontera, con 439 registrados, y Saltillo, con 376.

El PAN Coahuila no aportará votos a la posible alianza; en realidad, lo que la dirigente Elisa Maldonado intenta es rentar las siglas, a cambio de candidaturas para el Congreso local.

En Hidalgo y en Juárez, Acción Nacional reportó cero militantes, en tanto en otros ayuntamientos aparecen uno, dos y hasta cinco afiliados.

Lo anterior expone crudamente el fracaso del programa nacional de afiliación que impulsó, en 2025, su dirigente, Jorge Romero.

La rifa mensual de un iPhone 17 Pro, entre los jóvenes, a cambio de su afiliación al albiazul, no tuvo el impacto esperado y, en Coahuila, los reportes de inscripción son ínfimos.

Recientes mediciones del INE establecen que el PAN se encuentra al borde de la desaparición, con 277 mil 665 afiliados, apenas 21 mil 635 militantes por arriba del límite permitido.

El PAN en Coahuila vende humo, renta siglas y se ofrece al mejor postor, en un intento de sobrevivencia política y electoral, sin el menor pudor ni vergüenza.

EL CLUB DE TOBY

El Instituto Estatal del Deporte en Coahuila se ha convertido en una casita de amigos, tipo “Club de Toby”, con grandes ideas, risas y jolgorio, pero poca actividad real.

La adinamia es evidente en la promoción del deporte entre la juventud coahuilense y su titular, dicen, se la pasa en actividades fuera de la operatividad de la dependencia a su cargo.

Por eso, Antonio Cepeda Licón, titular del IED, no participa en la organización del Mundialito Social, capítulo Coahuila, anunciado por la presidenta Claudia Sheinbaum para las 32 entidades del país.

El programa contempla 74 mundialitos, copas deportivas y acciones de activación comunitaria en centros de salud y escuelas, a partir de febrero y durante todo el 2026, en el país.

Hasta el momento, Cepeda Licón no ha sido convocado a reunión por los secretarios de Educación y de Salud para coordinar los torneos deportivos en los 30 municipios de la entidad.

El Club de Toby es un grupo de personajes que aparecen en la historieta La Pequeña Lulú, liderados por Toby Tobias, que instalaron una casa en un árbol y formaron un privado club de amigos.

EL DÍA DE MERY

Hoy es un buen día para el presidente del Poder Judicial en Coahuila, Miguel Mery Ayup, pues va a tener casa llena en su informe anual de actividades, en la capital del estado.

La sede de este importante evento es nada más y nada menos que la nueva Ciudad Judicial, que hoy se inaugura, con la presencia de la crema y nata de la política estatal.

Mery Ayup llegó a la magistratura por la puerta de atrás, pero ahora luce asentado, acoplado a las lides judiciales y con una mano izquierda de alto perfil.

La Ciudad Judicial es un ejemplo de modernidad y eficiencia; ahora hay que ver si el ciudadano común puede contar con una atención decente.

SELLO PERSONAL

Las comparaciones siempre son odiosas, y más cuando se trata de figuras políticas, y por eso no deja de llamar la atención lo que ocurre en Ramos Arizpe.

Políticos locales han comenzado a notar una inusual diferencia en la forma de gobernar del alcalde Tomás Gutiérrez, en relación con su antecesor, Chema Morales.

Los susodichos afirman que Chema era más cercano a la gente, con mayor trabajo a ras de tierra y con una fuerte conexión social con colonos y ciudadanos en general.

Puede que tengan razón, pero hay que entender que cada alcalde impone su sello personal a la administración que preside.

Las características de trabajo que elogian de Chema son las mismas que posee la diputada Edna Dávalos, y me atrevo a decir que a un grado mayor y mejor.

Al tiempo...

¿LUPITA A TURISMO?

La que dicen que está por regresar a la Secretaría de Turismo es la paisana Lupita Oyervides, que está próxima a dejar de ser diputada local.

La política monclovense se perfila para sustituir a Cristina Amezcua, aún responsable de la dependencia, que será candidata a legisladora local y que ya reúne la papelería de registro.

Lupita no es ajena a la Secretaría de Turismo, pues ya fue titular de esta dependencia en años pasados.

El tema aún no es oficial, pero es lo que se oye en los equipos de trabajo de Cristi y de Guadalupe Oyervides.

¿Será?