Secretaría de Gobernación: garante de derechos, mediadora en conflictos y constructora de paz

La comparecencia de la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, ante la Cámara de Diputados, en el marco de la glosa del primer informe de gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, ofreció una radiografía de la política interior y, más significativamente, de la nueva filosofía de operación de la Secretaría de Gobernación (Segob), contrastante con las formas del viejo régimen.

El eje central del discurso se articuló en torno a la función de la Segob como “garante de derechos, mediadora en conflictos y constructora de paz”. Este nuevo enfoque subraya un viraje desde una institución percibida históricamente como el aparato de control político y autoritarismo, hacia un puente de diálogo y concertación social.

Políticamente, este cambio representa una redefinición del poder público en el contexto de la Cuarta Transformación: la transición de un Estado centrado en la coerción hacia uno basado en la legitimidad que emana del consenso. En términos gramscianos, es el paso de la hegemonía impuesta a la construcción mediante el acuerdo social; en términos weberianos, se trata de una racionalización ética de la autoridad, donde el poder se legitima por su capacidad de mediación más que por su fuerza coercitiva.

La secretaria reconoció la pluralidad política y enfatizó que, a pesar de las diferencias, la meta compartida es el bienestar del país: “Sabemos que hay diferentes formas de gobernar, de hacer política pública, pero lo deseable es que los tres niveles de gobierno busquen soluciones de fondo a los grandes problemas de la nación, sin desdén ni dilación”.

Gobernación como puente político. “Como responsable de la política interior en la Secretaría de Gobernación, impulsamos el diálogo, la atención ciudadana y la resolución de problemas por la vía pacífica”. Esta premisa se traduce en una acción concreta: la Segob ha impulsado la solución de más de 2 mil 900 controversias y movilizaciones sociales. La paz social no se entiende como la simple ausencia de conflicto, sino como la capacidad institucional de resolverlos a través de la mediación y la concertación.

Gobernación actúa como un espacio de interlocución entre las instituciones del Estado y la sociedad, atendiendo una amplia gama de problemáticas: disputas comunitarias, controversias agrarias, bloqueos en vías de comunicación, tensiones derivadas de proyectos de infraestructura y demandas por servicios básicos. Cada intervención busca dar respuesta efectiva a las exigencias sociales, preservar la estabilidad y fortalecer la confianza ciudadana en las instituciones. Así, durante el último año se atendieron 3 mil 371 peticiones ciudadanas y se instalaron múltiples mesas de diálogo en las entidades federativas. Cada acuerdo alcanzado representa un paso más hacia una gobernabilidad democrática sustentada en la participación y el consenso.

Estos avances no son sólo cifras administrativas: revelan un modelo de gobernabilidad donde la autoridad se legitima no por el control, sino por la mediación. En un país históricamente fracturado por la desconfianza, la concertación se vuelve una herramienta política tanto como moral.

En el ámbito macroeconómico se resaltó la solidez y estabilidad de la economía nacional en un contexto global incierto. Se mencionaron logros como la apreciación del peso frente al dólar, cifras récord en inversión extranjera directa por 34 mil millones de dólares y el sector turístico superó expectativas con 32 mil millones de dólares; actualmente somos el sexto país más visitado del mundo. Sin embargo, el dato clave no es sólo el crecimiento, el objetivo no es la riqueza por sí misma, sino un desarrollo que dignifique la vida de todos los mexicanos. La justicia social. La secretaria destacó la salida de 13 millones de personas de la pobreza durante los gobiernos de la Transformación y la inversión social superior a los 850 mil millones de pesos en beneficio de 32 millones de familias.

La política de seguridad tiene enfoque social que se sustenta en cuatro ejes. Esto marca una diferencia sustancial con modelos anteriores a la 4T, al reconocer que la seguridad debe ser abordada desde una perspectiva integral que incluya la prevención. La reducción consecutiva de homicidios en un 25 por ciento en 11 meses se atribuye a una estrategia que combina: atención a las causas sociales, consolidación de la Guardia Nacional, fortalecimiento de la inteligencia e investigación, coordinación total entre los niveles de gobierno.

Hay compromiso con la memoria y los derechos humanos. “Se asumió la responsabilidad histórica con la verdad y la justicia”. La ruptura con el encubrimiento del pasado se enfatizó a través de un acto de profundo simbolismo: la disculpa pública a las víctimas del 2 de octubre de 1968. Este desagravio, ofrecido desde la misma institución que fue instrumento de represión en aquel momento, significa un compromiso inquebrantable con la memoria histórica para evitar la repetición de barbaries.

Política de verdad y búsqueda. “En el doloroso episodio de Ayotzinapa, nuestro compromiso con la verdad y la justicia es inquebrantable. Se mantiene el diálogo permanente con los padres y madres de los jóvenes desaparecidos y se fortalece la investigación con ciencia y tecnología para garantizar que no haya impunidad”. Dicho enfoque permitió detener y procesar a 158 personas, de las cuales 121 están en prisión preventiva y 37 cuentan con medidas cautelares.

En migración se destaca que el programa “México te abraza” garantiza los derechos de connacionales repatriados por Estados Unidos. Con la participación de 34 dependencias se asegura el acceso a programas de bienestar, de salud, educación, alimentación, inclusión financiera y empleo. Gracias a este esfuerzo, más de 99 mil personas han sido recibidas con calidez, otorgando más de 564 mil servicios que incluyen: alimentación, hospedaje, atención médica, afiliaciones al Instituto Mexicano del Seguro Social, orientación jurídica, documentos oficiales. Además, empresas mexicanas han ofertado 70 mil empleos para su reinserción.

En Gobernación “promovemos la libertad de expresión y brindamos protección a personas defensoras de derechos humanos y periodistas”.

Existen avances legislativos y cooperación institucional. “La agenda promovida por la presidenta Claudia Sheinbaum encontró en este Congreso un eco que no solo resonó, sino que se tradujo en leyes y reformas que ya forman parte de la nueva realidad mexicana”. La igualdad sustantiva de las mujeres, la elección directa de quienes imparten justicia y la modernización digital junto al diálogo con los gobiernos locales a través de la instancia de gobernación que coordina esfuerzos con los más de 2 mil municipios del país, se construye de manera colectiva la paz, la justicia y el desarrollo.

El discurso de Rosa Icela Rodríguez ilustra una redefinición del rol de la Secretaría de Gobernación. Se presenta no sólo como la garante de la estabilidad política, sino como la arquitecta de la gobernabilidad democrática a través del diálogo, la inclusión y la atención directa a las demandas sociales. Segob deja de ser la sombra del poder para convertirse en su conciencia civil. Si en el pasado encarnó el control, hoy representa el consenso: la paz entendida no como orden impuesto, sino como pacto social.

@JuanDavilaMx