Coahuila: pide diputado Alfredo Paredes transparentar análisis sobre fracking en México

Desde tribuna, el legislador planteó que este ejercicio debe ser público, considerando que un comité técnico integrado por especialistas evalúa actualmente el uso de la fractura hidráulica en el país.

Ante la posibilidad de que se retome en México la viabilidad de la explotación del gas natural por medio del fracking o fractura hidráulica, el diputado Alfredo Paredes hizo un llamado a Pemex y a la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación para que transparenten en tiempo real la información relacionada con el análisis sobre la viabilidad del fracking en México.

Dicho grupo está conformado por expertos de instituciones como la Universidad Nacional Autónoma de México, el Instituto Politécnico Nacional, la Universidad Autónoma Metropolitana, la Universidad Autónoma de Nuevo León, así como del Instituto Mexicano del Petróleo y el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua.

El exhorto surge luego de que la presidenta Claudia Sheinbaum anunciara la creación de este comité, el cual tendrá un plazo de dos meses para emitir un dictamen sobre la viabilidad de esta técnica de extracción de gas natural.

Paredes señaló que el fracking podría representar beneficios económicos importantes, como el aprovechamiento de reservas, el impulso al crecimiento industrial en el norte del país y la generación de empleos. No obstante, reconoció que existe oposición por parte de sectores ambientalistas debido a los posibles impactos ecológicos.

En ese sentido, insistió en que la discusión debe mantenerse abierta y sustentada en evidencia científica, de modo que la población tenga acceso a los argumentos técnicos, ambientales y económicos que sustenten cualquier decisión.

“El que no vive en la región Centro o en la Carbonífera no sabe de lo que estamos hablando cuando, de un día a otro, se pierden miles de empleos. Si esto es una alternativa para reactivar nuestra economía y compensar esas pérdidas, respaldado por expertos, es una oportunidad que debe analizarse”, expresó.