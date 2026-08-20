Sesgo de supervivencia... atavismo cavernícola

Ya usté’ sabe: Cuando vivía en una caverna del roca-Infonavit y a mitad de la noche escuchaba un ruido, había que reaccionar sí o sí como si el tigre dientes de sable ya estuviera a punto de saltarle encima.

Por una exigencia evolutiva, nuestro cerebro se condicionó a tomar decisiones rápidas basadas en el bagaje de la experiencia y en los pocos datos disponibles al instante.

Si resultaba ser un tonto mapache, pues qué bueno, pese al sustazo (¡faltaba tanto para que se inventara el bolillo!). Ello es mil veces mejor a que un cerebro calculador y racional nos dijera: “La verdad es que las últimas noches han estado tranquilas y no es época de dientes de sable. Vuelve a dormir que mañana tienes que levantarte temprano para terminar esas pinturas rupestres”, y que a la mera hora sí fuera el condenado gato y con éste el fin de nuestro linaje.

Claro que había mentes serenas y reflexivas; desgraciadamente, no sobrevivieron, a diferencia de los que brincaban al menor crujir de la rama y sí, quizás 9 de cada 10 veces pegaban una falsa alarma, pero la décima les salvó el pellejo y por eso estamos aquí.

El cerebro prefiere pedir perdón que pedir permiso. Los nerviosos y asustadizos resultaron ser portadores de una notable ventaja evolutiva que hoy día, sin tantas amenazas directas a nuestra supervivencia, cargamos como ancestral maldición.

Es el mecanismo detrás de la pareidolia y la apofenia (no, no son sus tías lenchas). La pareidolia es percibir figuras reconocibles en formas aleatorias (como ver caras en las nubes) y la apofenia es ver patrones y conexiones donde no los hay (por eso tanto conspiranoico).

Es por esa necesidad de decidir en fracciones de segundo, de determinar si algo es un peligro o no, que hoy simplificamos y categorizamos todo con más premura de la que es realmente necesaria, en asuntos que –ahora sí– ameritan un análisis profundo y reposado, con todos los datos de los que podamos echar mano.

Un ejemplo: el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, es a no dudar un malnacido, engendro del averno al que un día ha de regresar. Pero su política de genocidio no tiene nada que ver con el pueblo de Israel, con la comunidad judía, con su historia o legado.

No obstante, hoy hay tanto antisemitismo que el mismísimo tío Adolph debe estar sonriéndole al mundo desde su cazo de carnitas. Me pesa mucho escuchar y leer eso de “desde el río hasta el mar...”, que tanto imbécil repite sin saber que esa frase es un canto de exterminio de la parte contraria: el régimen fundamentalista Hamás, que nada tiene que ver con el oprimido pueblo palestino, hoy víctima por partida doble de los ataques de Netanyahu y de su propio gobierno teocrático.

Quiero decir que la situación es compleja, pero el cerebro cavernícola de algunos alérgicos al pensamiento crítico los hace tomar una postura radical en favor de uno u otro bando, apresuradamente y sin tomar en cuenta todos los matices.

Y así en cada conflicto, en cada controversia. Raro es el que considera todos los factores en juego antes de decantarse por un bando y declarar al otro como amenaza. El cerebro, ya le digo, nos enseñó desde la época de los mamuts a resolver “ipso chingam” (que quiere decir muy rápido).

Otra situación compleja a la que el prejuicio nos compele a darle carpetazo mental expedito es la referente a nuestra relación con Estados Unidos, agravada ahora por la hostilidad de su insólito presidente y las presiones de las agencias gringas por desarticular las redes de narcopolítica y que –aunque usted no lo crea– son fenómenos distintos (relacionados, sí, pero de diferente índole).

Ese tío rancio que todos tenemos y al que no nos cansamos de aludir aquí, ya emitió un juicio desde antes de la extinción de los dodos: “¿Los gringos? ¡No, qué! Esos nomás vienen por el petróleo!”.