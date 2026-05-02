Sí a la vida: la defensa de los derechos agrarios

Pero los políticos determinaron que México no necesita a los campesinos. No les importa la producción de comida ni el cuidado del campo y han decidido, como buenos neoliberales, que los ejidatarios no hacen falta, que su lugar está en la ciudad, aunque no para que sean citadinos, sino para encerrarlos en las fábricas como mano de obra. En todo Saltillo, Ramos Arizpe y ahora Arteaga, uno puede ver que la oferta de trabajo es abrumadora. Hay comercio de obreros por doquier y los empresarios requieren de obreros.

Los campesinos de una cuenca de General Cepeda tienen años luchando por sus derechos, que para ellos, como ejidatarios, son unos cuantos: su posesión de la tierra, el agua que les corresponde por ley y los apoyos necesarios para la producción; digo, además de los que tiene cualquier mexicano.

Tanta es la necesidad que una enorme flota de camiones cubre los espacios para allegar a los jóvenes y luego, por la tarde, regresarlos a sus lugares de origen. A los gobernantes no les importan los productores del campo; los quieren proletarios. Desde Concha del Oro, Pilar de Richardson, La Carbonera los traen y los llevan. Claro, hay un resultado inmediato: la destrucción de la familia.

En una conferencia en Torreón, Arturo Warman, secretario de la Reforma Agraria, dijo que el gobierno no imaginaba el bien que hacían los campesinos al país. Y recuerdo uno de sus argumentos: no le cuestan nada, porque ellos producen su propia comida y el excedente lo envían a las ciudades. Alguien le señaló que los campesinos comían mal: frijoles, tortillas, chile... y respondió que esos tres elementos son una dieta completa, que aporta las proteínas, carbohidratos y grasas indispensables. Pero es mentira que nada más consumen esos tres, pues los combinan con huevos, plantas (flores, por ejemplo), quesos de cabra, gallinas y cabritos.

Yo comí en Jalpa, General Cepeda, flores de agave (pequeñitas) revueltas con queso, salsa y frijoles. Ahí mismo fui testigo de la llegada de una señora de Monterrey, a quien habían llamado avisando que tenían quesos, y llegó en una pequeña camioneta con refrigeración y se llevó 250 quesos de cabra. Dijo que se le vendían en tres días. Así que las mujeres del campo son productivas. No se diga los que elaboran fibra de lechuguilla, que venden con rapidez cuando entre varios reúnen grandes cantidades: van a comprarla y les pagan directamente. Pocos son los que fabrican la cera de candelilla, y es por dos razones: no hay mucha planta y tiene su chiste convertirla en cera, una cera muy bien pagada que se vende en Francia y Alemania.

Tales campesinos, para no llamarlos ejidatarios, puesto que las mujeres y jovencitos son también productivos, tienen años siendo asediados por dos elementos sociales externos: los burócratas que envían los gobiernos y los productores de vinos y nueces.

Un experto (él es nuecero) me dijo que las reservas de agua del subsuelo han bajado temerariamente. No me opongo a la producción de vinos, que ha puesto a Coahuila en lugares visibles de sitios distantes, sino a la explotación ciega del agua, lo que no tardará en revertírseles.