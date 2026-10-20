Si le quitas el “dolor” a tu cliente, aumenta precio de tus servicios

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    Si le quitas el “dolor” a tu cliente, aumenta precio de tus servicios
    Presentación del libro ”Negocio Atómico” de Oswaldo Trava. Grupo Detona/Diseño Edwin Sánchez Landeros

Plácido Garza DETONA Oso Trava se codea con las grandes figuras empresariales y políticas de México. En su libro ”Negocio Atómico” construye una guía para sobresalir en épocas turbulentas como ésta

¿Les platico? ¡Arre!

Oswaldo Trava es un reconocido empresario, inversionista y conferencista mexicano, ampliamente conocido por ser el creador y anfitrión del podcast Cracks con Oso Trava, así como por haber fundado empresas como InstaFit.

La presentación de su libro “Negocio Atómico” registró un lleno hasta las banderas y se dio tiempo para firmar los libros y tomarse la foto con quienes lo adquirimos.

Se trata de un manual práctico para el emprendedor, con prólogo de Manuel Arango, destacado empresario, filántropo y promotor social mexicano, reconocido por ser uno de los pioneros del desarrollo inmobiliario y de la responsabilidad social empresarial en México.

Puntos clave de su trayectoria:

- Grupo Cifra / Bodega Aurrerá: Junto con sus hermanos Jerónimo y Plácido, fundó Grupo Cifra (que incluyó cadenas de autoservicio emblemáticas como Bodega Aurrerá, Suburbia y Vips), empresa que eventualmente se asoció y vendió a Walmart de México.

- Desarrollo Inmobiliario: Fundó y presidió Grupo Concord, un consorcio enfocado en el desarrollo urbano, turístico e inmobiliario en México.

Filantropía y Trabajo Social:

- Es el fundador y presidente honorario del CEMEFI (Centro Mexicano para la Filantropía), institución clave para el fortalecimiento de la sociedad civil y la adopción de la responsabilidad social corporativa en México.

- Fundó la Fundación Mexicana para la Educación Ambiental y ha participado activamente en consejos de organizaciones ambientalistas como World Wildlife Fund (WWF) México.

- Cultura y Cine: Fue uno de los productores del aclamado documental Centinelas del silencio (1971), el cual ganó dos premios Oscar (Mejor Cortometraje Documental y Mejor Cortometraje de Tema Fantástico/Temático).

Me extendí en la presentación del prologuista porque el mismo Oso reconoció que las editoriales sugieren a los autores, nombres para encargarse de esa introducción al libro; nombres que rebasen al autor en edad, tablas, prestigio, nombre y alcurnia.

Como se podrá ver, es justamente el caso de Manuel Arango.

Ahora sí, pasando al libro, los editores de AI en Grupo DETONAsugieren incluir aquí todos los videos que nuestro equipo captó durante la presentación del libro de Oso Trava.

Solo quisiera destacar algunas ideas centrales:

- No temas subir el precio de tus productos y servicios, si son buenos y calman o quitan el “dolor” del cliente, te los va a pagar.

- Cuando contactes a un “monstruo” de la empresa no intentes venderle alg otuyo directamente; busca generarle valor acercándole propuestas de tus contactos.

- No temas abrir a otros el secreto de tus contactos. Pasa más adelante teléfono y correos, el universo sabrá corresponder a tu generosidad.

- No siempre el primero pega más. A veces conviene cederles el paso a tus competidores para que se rompan la madre y tú, ahí cerca, recoges las piezas, refueras tu propuesta y te los zumbas.

- El dinero, el capital, no es un fin en sí mismo. Úsalo, junto con todos los financiamientos y créditos que puedas accesar, para lograr un objetivo superior: Tu felicidad, tu bienestar y el de los seres que amas.

Ahora sí, no se diga más, aquí están los videos que resumen la presentación de este libro, práctico, alejado de las teorías elevadas de las escuelas de negocio:

Cajón Desastre:

- Mañana, cambio completo de programa, sin faltar el Incomparable Iván y la Irreverente, Incuestionable e Insustituible de mi Gaby Kalifa Kaún de Garza.

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Plácido Garza

Plácido Garza

Nominado a los Premios 2019 “Maria Moors Cabot” de la Universidad de Columbia de NY; “SIP, Sociedad Interamericana de Prensa” y “Nacional de Periodismo”. Es miembro de los Consejos de Administración de varias corporaciones. Exporta información a empresas y gobiernos de varios países. Escribe diariamente su columna “IRREVERENTE” para prensa y TV en más de 40 medios nacionales y extranjeros. Maestro en el ITESM, la U-ERRE y universidades extranjeras, de distinguidos comunicadores. Como montañista, ha conquistado las cumbres más altas de América.

El 29 de septiembre de 2022, Plácido Garza fue incluido en la Enciclopedia de la Literatura en México por su libro “Irreverente” con más de un millón de copias vendidas, donde se le destaca en la reseña como “disparador incansable de ideas, algunas provocadoras, otras, lapidarias”. Es reconocido por su tono fresco y mordaz de crítica política y social, así como una viva expresión de la lengua y la cultura mexicana, mezcla antagónica generada por la proximidad con Estados Unidos.

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