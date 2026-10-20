Si le quitas el “dolor” a tu cliente, aumenta precio de tus servicios

¿Les platico? ¡Arre!

Oswaldo Trava es un reconocido empresario, inversionista y conferencista mexicano, ampliamente conocido por ser el creador y anfitrión del podcast Cracks con Oso Trava, así como por haber fundado empresas como InstaFit.

La presentación de su libro “Negocio Atómico” registró un lleno hasta las banderas y se dio tiempo para firmar los libros y tomarse la foto con quienes lo adquirimos.

Se trata de un manual práctico para el emprendedor, con prólogo de Manuel Arango, destacado empresario, filántropo y promotor social mexicano, reconocido por ser uno de los pioneros del desarrollo inmobiliario y de la responsabilidad social empresarial en México.

Puntos clave de su trayectoria:

- Grupo Cifra / Bodega Aurrerá: Junto con sus hermanos Jerónimo y Plácido, fundó Grupo Cifra (que incluyó cadenas de autoservicio emblemáticas como Bodega Aurrerá, Suburbia y Vips), empresa que eventualmente se asoció y vendió a Walmart de México.

- Desarrollo Inmobiliario: Fundó y presidió Grupo Concord, un consorcio enfocado en el desarrollo urbano, turístico e inmobiliario en México.

Filantropía y Trabajo Social:

- Es el fundador y presidente honorario del CEMEFI (Centro Mexicano para la Filantropía), institución clave para el fortalecimiento de la sociedad civil y la adopción de la responsabilidad social corporativa en México.