Si les dice ‘chulada’ a todas, yo no soy nada especial para él, es así de simple

En Tik Tok hay hombres que publican reels en los cuales echan porras a las mujeres. Son varoniles y hermosos y nos dicen “chulada” y cosas por el estilo. Hablan del empoderamiento y de poner límites y de como las mujeres debemos creer en nosotras mismas. Nos dicen que no necesitamos a ningún hombre para estar bien en nuestras vidas, que podemos solas, que somos más que suficientes. No sé las demás, pero a mí me encantaría un porrista de ésos. No tengo idea si esos hombres hablan de su realidad, de lo que piensan, o si solo buscan “vistas” y “likes”. No importa en realidad. Aportan un espacio y un momento en que podemos dejar volar la imaginación.

A mí sí me gusta que el hombre que está conmigo me elogia, me presume, me diga cosas bonitas, me hable maravillas de mí. Es más, me gusta que otros hombres, y mujeres lo hagan también. No es necesidad, sino gusto. Es de esas cosas que aprecio y agradezco, algo que me hace sentirme bien, que me levanta el ánimo, que me pone contenta. ¿Hay alguna mujer a quien no? No creo y, además, supongo que a los hombres también les agrada.