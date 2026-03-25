$!SOFOMES: Quebrantos y lamentos. Episodio 5

¿Les platico? ¡Arre! A cierto matrimonio de jubilados, los felices sofomeros de San Pedro Garza García les pagaron puntualmente sus intereses del 16% durante ocho años seguidos. Como referencia, el mercado financiero ofrece entre 6 y 9%. Eso fue lo que les convenció para entrarle a dicha SOFOM. Bueno, también que los dueños son gente conocida y hasta cierto punto, cercana a ellos. Los intereses les fueron pagados cabalmente desde 2018 hasta diciembre de 2025. Pero en enero pasado comenzaron los problemas. Antes, los felices empleados de la SOFOM les atendían amablemente. Ahora no respondían mensajes ni llamadas. Así se pasó todo enero de este año.





El matrimonio referido buscó en febrero al dueño de la SOFOM; bueno, al hijo, porque siendo el padre quien los animó a entrarle al negocio de los altos intereses, no volvieron a saber de él y fue su vástago quien se encargó de ello; pero ni éste respondía. ¡Malo el cuento! Pensaron, porque todos sus ahorros e incluso parte de los ingresos por otras actividades, los metieron a la mentada feliz SOFOM. Para su desgracia, finalmente se enteraron que uno de los dueños de la citada SOFOM había sido metido a la cárcel -donde ahí sigue- y que el hijo traía problemas hasta para liquidar al personal de esa financiera. Ha llegado al extremo de permitir que le dicten arraigo domiciliario a su padre. ”Si esto hace con su propio padre, ¿qué podemos esperar nosotros y el montón de inversionistas que creímos en él y que ahora vemos cómo se esfumaron nuestros ahorros”, me dijo uno de los afectados. Platiqué con uno más de los afectados y también prefirió omitir su nombre. Sin embargo, ambos me ofrecieron documentos probatorios de lo que aquí expongo.

El matrimonio referido buscó en febrero al dueño de la SOFOM; bueno, al hijo, porque siendo el padre quien los animó a entrarle al negocio de los altos intereses, no volvieron a saber de él y fue su vástago quien se encargó de ello; pero ni éste respondía. ¡Malo el cuento! Pensaron, porque todos sus ahorros e incluso parte de los ingresos por otras actividades, los metieron a la mentada feliz SOFOM. Para su desgracia, finalmente se enteraron que uno de los dueños de la citada SOFOM había sido metido a la cárcel -donde ahí sigue- y que el hijo traía problemas hasta para liquidar al personal de esa financiera. Ha llegado al extremo de permitir que le dicten arraigo domiciliario a su padre. ”Si esto hace con su propio padre, ¿qué podemos esperar nosotros y el montón de inversionistas que creímos en él y que ahora vemos cómo se esfumaron nuestros ahorros”, me dijo uno de los afectados. Platiqué con uno más de los afectados y también prefirió omitir su nombre. Sin embargo, ambos me ofrecieron documentos probatorios de lo que aquí expongo.





Ellos se preguntan y muchos también: ¿A dónde fue a parar todo lo que aportamos los inversionistas? Solo a su padre, el dueño o ex dueño de la mentada SOFOM le perdió 600 millones de pesos. Intuyen cuál fue el destino que tuvieron los más de 3 mil millones de pesos que desaparecieron... y éste su irreverente servidor tiene ya casi completa la ruta del “desvío”, por decirlo de manera diplomática. Solo me hacen falta tres o cuatro eslabones de la cadena para completar el escenario. Esa información la estoy obteniendo extra oficialmente, de funcionarios de buen nivel en la CNBV, de la SCHP y también de la ASOFOM, la asociación que agrupa a 247 sociedades financieras de objeto múltiple. Les anima un objetivo común para hacer eso: Llegó la hora de frenar la trampa en que caen cientos de miles o millones de personas seducidas por un alto interés en el pago de sus inversiones. Por cierto, la ASOFOM es presidida por Javier Garza Hoeffer, director de COMFIE, Compañía Financiera Empresarial, SA de CV, una SOFOM más. Durante varios años, México atestiguó el ascenso de estas financieras, que durante su última convención en junio del año pasado se pronunciaron por evitar que sus financiamientos llegaran al crimen organizado. Quién sabe si durante el último año lograron eso, habrá qué ver. Lo que de plano no consiguieron fue evitar el colapso de las SOFOMES. Unifin Financiera, Alpha Credit y Crédito Real dominaron ese segmento financiero en México, con carteras multimillonarias, acceso privilegiado a los mercados de deuda y un discurso de inclusión financiera. Estas tres entidades llegaron a representar la versión mexicana del crédito moderno y dinámico: - Rodrigo Lebois Mateos es el fundador y actual presidente de Unifin Financiera, que ha sido objeto de diversas controversias recientes, incluyendo una detención por fraude. - Augusto Álvarez y José Luis Orozco son fundadores de Alpha Credit. - Crédito Real es un conglomerado empresarial mexicano entre los que se encuentran, anoten bien: - Grupo Carso, de Carlos Slim Helú. - Grupo Elektra, de Ricardo Salinas Pliego. - Grupo Bal, de los herederos de Alberto Bailléres. Eran las reinas de las SOFOMES. Hoy, el panorama es radicalmente distinto: Esas tres y muchas otras han colapsado o están en procesos de reestructura, dejando un rastro de deuda incobrable, inversionistas defraudados y miles de empleados en la incertidumbre. Fraudes y similares: SOFOM y Banco Ahorro FAMSA. Episodio 4 Doble riesgo. Doble traición. Episodio 3 La pesadilla amarilla. Episodio 2 Leyes, jueces, fiscales y periodistas con esteroides. Episodio 1 Cajón Desastre: - Mañana el Episodio 6 de esta serie: ¿Y dónde está el gobierno para evitar este desmadre?

Ellos se preguntan y muchos también: ¿A dónde fue a parar todo lo que aportamos los inversionistas? Solo a su padre, el dueño o ex dueño de la mentada SOFOM le perdió 600 millones de pesos. Intuyen cuál fue el destino que tuvieron los más de 3 mil millones de pesos que desaparecieron... y éste su irreverente servidor tiene ya casi completa la ruta del “desvío”, por decirlo de manera diplomática. Solo me hacen falta tres o cuatro eslabones de la cadena para completar el escenario. Esa información la estoy obteniendo extra oficialmente, de funcionarios de buen nivel en la CNBV, de la SCHP y también de la ASOFOM, la asociación que agrupa a 247 sociedades financieras de objeto múltiple. Les anima un objetivo común para hacer eso: Llegó la hora de frenar la trampa en que caen cientos de miles o millones de personas seducidas por un alto interés en el pago de sus inversiones. Por cierto, la ASOFOM es presidida por Javier Garza Hoeffer, director de COMFIE, Compañía Financiera Empresarial, SA de CV, una SOFOM más. Durante varios años, México atestiguó el ascenso de estas financieras, que durante su última convención en junio del año pasado se pronunciaron por evitar que sus financiamientos llegaran al crimen organizado. Quién sabe si durante el último año lograron eso, habrá qué ver. Lo que de plano no consiguieron fue evitar el colapso de las SOFOMES. Unifin Financiera, Alpha Credit y Crédito Real dominaron ese segmento financiero en México, con carteras multimillonarias, acceso privilegiado a los mercados de deuda y un discurso de inclusión financiera. Estas tres entidades llegaron a representar la versión mexicana del crédito moderno y dinámico: - Rodrigo Lebois Mateos es el fundador y actual presidente de Unifin Financiera, que ha sido objeto de diversas controversias recientes, incluyendo una detención por fraude. - Augusto Álvarez y José Luis Orozco son fundadores de Alpha Credit. - Crédito Real es un conglomerado empresarial mexicano entre los que se encuentran, anoten bien: - Grupo Carso, de Carlos Slim Helú. - Grupo Elektra, de Ricardo Salinas Pliego. - Grupo Bal, de los herederos de Alberto Bailléres. Eran las reinas de las SOFOMES. Hoy, el panorama es radicalmente distinto: Esas tres y muchas otras han colapsado o están en procesos de reestructura, dejando un rastro de deuda incobrable, inversionistas defraudados y miles de empleados en la incertidumbre. Fraudes y similares: SOFOM y Banco Ahorro FAMSA. Episodio 4 Doble riesgo. Doble traición. Episodio 3 La pesadilla amarilla. Episodio 2 Leyes, jueces, fiscales y periodistas con esteroides. Episodio 1 Cajón Desastre: - Mañana el Episodio 6 de esta serie: ¿Y dónde está el gobierno para evitar este desmadre?

- También mañana, el Incomparable Iván, toda su Compañía, la Irreverente de mi Gaby Kalifa Kaún de Garza y Gaza y la actuación especial de Luis Gerardo Treviño, el “DILAPILA”, desde la torre administrativa donde despacha y quizá pronto sea despachado de la secretaría del Medio Ambiente del gobierno de Samuel García, porque en vez de ayudar, estorba. - Igual se nos puede aparecer Sanjuana Martínez, quien junto a una parvada de alucinados amenazó hace más de dos meses con demandarme. La estamos esperando, sentaditos para no cansarnos...

- También mañana, el Incomparable Iván, toda su Compañía, la Irreverente de mi Gaby Kalifa Kaún de Garza y Gaza y la actuación especial de Luis Gerardo Treviño, el “DILAPILA”, desde la torre administrativa donde despacha y quizá pronto sea despachado de la secretaría del Medio Ambiente del gobierno de Samuel García, porque en vez de ayudar, estorba. - Igual se nos puede aparecer Sanjuana Martínez, quien junto a una parvada de alucinados amenazó hace más de dos meses con demandarme. La estamos esperando, sentaditos para no cansarnos...

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