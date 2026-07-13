Stallone, Hanks y más coahuilenses por el Ariel

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Opinión
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    Stallone, Hanks y más coahuilenses por el Ariel

El pasado lunes 6, mientras en la Cineteca Nacional se anunciaban los pormenores del próximo Festival Internacional de Cine de Guanajuato, el actor hollywoodense Sylvester Stallone festejaba 80 años de edad.

Y si bien es parte de la historia de la Meca del Cine al haber escrito y protagonizado el clásico ganador del Oscar a la Mejor Película de 1976 “Rocky”, de John G. Avildsen, misma que le dio sus primeras nominaciones a la estatuilla dorada al Mejor Actor y Mejor Guión Original de su año, lo cierto es que desde mediados de los 80, cuando filmó en nuestro país la primera secuela de “Rambo” hasta la más reciente, “Rambo: Last Blood” (2019) —donde compartió créditos con la primera actriz mexicana Adriana Barraza—, “enseñó el cobre”

como uno de los mayores promotores de la cultura pro-bélica del Tío Sam, y más aún desde años recientes como amigo cercano de Trump.

En contraste, el jueves 9 quien estuvo de manteles largos al festejar su cumpleaños número 70 fue otro actor norteamericano, en su caso ganador de dos premios Oscar, Tom Hanks (por “Filadelfia” y “Forrest Gump”) quien desde estos títulos hasta algunos de otros representativos suyos como “Apolo 13” (Ron Howard, 1995) y “Rescatando al Soldado Ryan” (Steven Spielberg, 1998), entre otras más, se ha asociado con un Séptimo Arte más comprometido con causas sociales, reconocimiento de la historia y fortalecimiento de las instituciones de su país, siendo su trabajo más reciente el doblaje en inglés de uno de las éxitos taquilleros del verano: “Toy Story 5”.

Pero volviendo a la Cineteca Nacional, el miércoles 8 al mediodía se dieron a conocer las nominaciones a la entrega número 68 de los premios Ariel (el Oscar mexicano) que no fue sorpresa que tuviera como su máxima nominada a la muy galardonada en festivales “En el camino”, de David Pablos, con un total de 13, ni tampoco que por segundo año consecutivo haya cuando menos un par de coahuilenses contendiendo en ternas principales como las de Mejor Película, como es el caso de “Vainilla”, que también compite como Mejor Opera Prima para la actriz oriunda de Torreón, Mayra Hermosillo, así como su paisano Héctor Kotsifakis a la Mejor Coactuación Masculina.

Kotsifakis compite de nueva cuenta en este año en la misma terna por la que ganó el pasado por su trabajo en la ópera prima del fotógrafo Rodrigo Prieto “Pedro Páramo” ahora por la comedia de humor negro “Pérdida total”, de Enrique Begné, donde comparte créditos con otro previo nominado en la misma categoría, el también coahuilense Jorge A. Jiménez, protagonista de “Un cuento de pescadores”, de Edgar Nito, nominada al Mejor Maquillaje y Mejores Efectos Visuales y Especiales, en lo que “Vainilla” también compite por el Mejor Maquillaje; Mejor Diseño de Arte; Mejor Vestuario y Revelación Actoral para la también joven coahuilense Aurora Dávila.

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Alfredo Galindo

Alfredo Galindo

Productor, Director y Guinista de cine. Columnista del periódico Vanguardia desde 1995, escribe sobre música, cine y televisión. Combina la pasión de escribir con la creación cinematográfica.

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