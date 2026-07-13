Exigen castigo ejemplar por agresión que dejó mutilado a un perro en Saltillo

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Saltillo
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    Exigen castigo ejemplar por agresión que dejó mutilado a un perro en Saltillo
    Colectivos de protección animal demandaron una sanción ejemplar por el ataque que dejó a “Popi” sin una de sus patas. CORTESÍA

Colectivos denuncian que el imputado enfrenta el proceso en libertad y piden una resolución firme por maltrato animal

Organizaciones y defensores de los derechos de los animales exigieron que no quede impune el caso de ”Popi”, un perro que perdió una de sus patas tras ser atacado presuntamente con una pistola de dardos en la colonia Lomas de Lourdes, en Saltillo.

De acuerdo con la denuncia pública, el animal fue agredido de manera intencional, provocándole lesiones de tal gravedad que fue necesario amputarle una extremidad. Los activistas calificaron el hecho como un acto de extrema crueldad y reiteraron el llamado a las autoridades para que el responsable reciba una sanción ejemplar.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/el-perro-sin-nombre-diario-de-un-callejero-KH22070082

El presunto agresor fue identificado como Abner Abinadab “N”, quien, según la información difundida por los denunciantes, fue vinculado a proceso el pasado 8 de marzo por este caso.

Durante las investigaciones, las autoridades aseguraron el arma que presuntamente habría sido utilizada para atacar a varios perros, elemento que forma parte de la carpeta de investigación.

PIDEN QUE EL CASO NO QUEDE IMPUNE

Los denunciantes señalaron que el imputado enfrenta el proceso en libertad, situación que ha generado preocupación entre habitantes de la colonia y colectivos de protección animal, quienes consideran que este tipo de conductas representan un riesgo para la comunidad.

Asimismo, sostuvieron que la violencia ejercida contra los animales no debe minimizarse, al advertir que especialistas en criminología y psicología han señalado que este tipo de conductas puede asociarse con otras expresiones de violencia.

Los activistas aseguraron que darán seguimiento al proceso judicial y reiteraron su exigencia de que las autoridades emitan una sentencia conforme a la gravedad de los hechos, con el objetivo de fortalecer el combate al maltrato animal y evitar que casos similares queden impunes.

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