Rosario de la Peña, mujer de vanidades

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Opinión
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    Rosario de la Peña, mujer de vanidades
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A aquella mujer le gustaba estar rodeada de admiradores, y a ninguno quería perder en torno suyo

Soberbia mujer era Rosario de la Peña, la musa de Manuel Acuña. Nada sentía por el poeta: ella era rica, hermosa, inteligente, de muy buenas familias. Él, en cambio, era pobre, feo y humilde. Y, sin embargo, todo indica que le dio falsas esperanzas. A aquella mujer le gustaba estar rodeada de admiradores, y a ninguno quería perder en torno suyo.

Acuña, así autorizado, siguió cortejándola. Cuando su drama “El Pasado” triunfó en el teatro, fue corriendo a casa de Rosario, se arrodilló a sus pies y le entregó la corona de laurel que había recibido. Por cierto, en ese momento “El Nigromante” estaba de visita con Rosario. Al ver lo que hacía Acuña, salió muy molesto de la habitación. Celos, puros celos, pues el anciano señor estaba también enamorado de la musa.

Memoria de un Saltillense olvidado

Debo decir de paso que, por mi devoción a Acuña, no me gusta pasar por la calle de Guillermo Prieto, pues este señor –de muchos méritos, por otra parte– fue la causa inicial de la muerte de nuestro poeta. Era muy chismoso don Guillermo, y aunque se decía amigo de Acuña traicionó su confianza. Un día le dijo a Rosario:

– Estoy enterado de que Manuel te corteja. Debes saber que tiene relaciones con dos mujeres: una poetisa y una lavandera. Es más: de una de ellas se le acaba de morir un hijo hace poco tiempo. Así que tú sabes lo que haces.

Cuenta Rosario:

– Esperé la acostumbrada visita nocturna de Acuña. Cuando estuvimos solos le dije: “¡Qué tal si me he creído de sus palabras! Me engañaba usted ocultándome sus amores con dos mujeres. Lo sé todo. ¿Se atreverá usted a negarlo?”. Bajó la cabeza avergonzado y contestó: “Es cierto, Rosario. Es la verdad”. En eso llegaron otras personas. Se dirigió él a una mesa y se puso a escribir febrilmente. Por la nerviosidad, manchaba con sus mismos dedos el original que iba escribiendo. Cuando terminó me acerqué a la mesa. Tomando él su sombrero para marcharse me dijo: “Lea usted esto, a ver qué le parece”.

Así nació el “Nocturno”.

Peladeces

Recuerda Rosario:

– La víspera de su muerte, esto es, la noche del 5 de diciembre de 1873, llegó como de costumbre a la casa. Cuando se despidió y salí a acompañarlo a la puerta, puso en mi mano una carta. Ya sola en mi recámara la leí. Se despedía de mí para siempre y le rogaba a mi madre que lo perdonara. No pensé que hubiera tomado la resolución de arrancarse la vida; atribuí aquello a una de sus acostumbradas violencias. Pensé que había decidido ya no volver a mi casa. Al día siguiente, como a las 2 y media de la tarde, Ignacio M. Altamirano entró corriendo y con voz descompuesta me dijo: “¡Qué has hecho, Rosario, qué has hecho! ¡Se acaba de matar Manuel Acuña!”.

La tragedia se había consumado.

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Manuel Acuña

Armando Fuentes Aguirre “Catón”

Armando Fuentes Aguirre “Catón”

Escritor y Periodista mexicano nacido en Saltillo, Coahuila Su labor periodística se extiende a más de 150 diarios mexicanos, destacando Reforma, El Norte y Mural, donde publica sus columnas “Mirador”, “De política y cosas peores”.

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