Susana Mendoza, una amiga para recordar

La amistad representa un don que lleva detrás de sí tiempo y memorias. Tenemos la fortuna de contar con amigos que vienen de la infancia y otros más que fuimos encontrando inesperadamente en el camino.

Hay seres con los que nos topamos una única vez en la vida y por poco tiempo. Personas con las que complementamos nuestra forma de ser, con las que nos sentimos identificados, a las cuales admiramos y por las cuales sentimos un afecto especial que se irá tan sólo con la vida.

Su recuerdo permanece inalterable en la memoria que todos llevamos en el corazón. Uno, dos, tres meses; dos o tres años. Experiencias compartidas, conversaciones que parecían no llegar a su fin, poemas escritos al vuelo, en tiempos idos ya.

En un momento de reposo en casa, mi mirada se dirigió a una acuarela el pasado sábado, día en que precisamente se celebró el Día del Amor y la Amistad.

La acuarela, resuelta en tonos rosa pálido y azules desvaídos, es el perfil de una joven, conteniendo en él los elementos sustanciales que la definen: cabello largo, mirada extendida hacia un punto en el horizonte y apenas una sonrisa en los labios.

Detenida en el tiempo, la figura fue trabajada en 1983. La observé y recordé el momento en que Susana Mendoza, poeta, amiga, me la obsequió. “Al verte por primera vez –me dijo– recordé que yo hice este dibujo donde te representé a ti, sin conocerte”. Me sorprendió, pues el parecido era extraordinario. Y así era: Susy y yo entablamos conocimiento y una linda amistad hasta el año 1988.

Cinco años después de haberla pintado, Susy me regalaba aquella figura que me representaba. Fue el inicio, como dicen las líneas de aquella icónica película estadounidense de 1942, de una bella amistad.

Fue con Susana con quien viví experiencias memorables en un muy corto periodo de tiempo. Con ella, el montaje de una exposición del Día de Muertos, a la que mi querido maestro Javier Villarreal Lozano nombró “Cañas y no barañas”, en el recordado Instituto Estatal de Bellas Artes; junto a ella, también, otros montajes, en el Teatro de la Ciudad Fernando Soler, donde preparamos una exposición de Antonio Costilla en un gélido invierno.

Susana interpretaba una conmovedora canción de Navidad mientras trabajaba en el montaje, con la misma alegría y emoción con las que, en aquellos tan suyos gráciles movimientos, levantaba una ikebana como nadie.

En Monclova, junto a ella, conocí a los grandes amigos de Puerta Morada, la asociación cultural independiente que llenó los jóvenes ojos de emocionadas obras de arte.

Cenas inolvidables en El Unicornio, donde compartíamos con nuestra otra gran amiga Lorena Ferriño conversaciones que duraban hasta la hora del cierre.

Fue Lorena Ferriño quien me dijo que le hablara a Susy, que estaba pasando un momento muy difícil por el estado de salud de su esposo. “Necesito un corazón”, me recibió en el hospital con los brazos abiertos y la intensidad en esa mirada tan suya, tan Susy Mendoza.

Su esposo requería una cirugía y Susy estuvo a su lado, amorosa y delicadamente, como todo lo que ella hacía y tocaba.

Una poeta que llenó mi vida, en un espacio de la vida que me fue tan importante. Hoy la recuerdo, a mi inolvidable amiga, en este mes en que se celebra el Amor y la Amistad, con sus propias líneas dedicadas al ser amado en el poema “Raíz de Viento”, agradeciéndole a la vida la maravillosa oportunidad de haberla conocido.

“En nuestro íntimo cielo

constelando el sentido

de tu vida y la mía,

somos una dicha constante,

comprensión y ternura,

promesa que comparte

el pan de cada día

entre el sol de las tardes”.