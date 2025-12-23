Suspenden por Navidad, certificaciones a personal de industria aeronáutica

¿Les platico? ¡Arre!

Tal cual informé en EXCLUSIVA, este miércoles 24 de diciembre les darán su “Navidad” a 9 funcionarios de la Agencia Federal de Aeronáutica Civil, AFAC.

Amargan Navidad a 9 ligados con Adán Augusto. Los cesan por corrupción que arriesga seguridad aérea

Pierden su trabajo por “pérdida de confianza”, según dicen los comunicados que ya recibieron personalmente.

Uno de ellos, Edgar Elif Rivas Pelayo, es hasta mañana director de medicina de aviación de la AFAC y hoy, por sus pistolas, dispuso que todo el personal de su área a nivel nacional, se tomara vacaciones navideñas.

Son aproximadamente 200 médicos más otros 120 particulares subrogados que suspendieron hoy su labor, 22 de diciembre, en esta última trastada de Rivas Pelayo.

Su disposición afecta a más de 90,000 usuarios sujetos de dicho servicio. No se sabe cuántos habían recibido citas para estos días navideños y de fin de año, pero ya se quedaron sin la certificación que deben realizarse para evaluar sus estados físico y psicológico.

Existen 12 unidades médicas en todo el País, más la central, ubicada en la avenida Fuerza Aérea #235, Edificio EBP, colonia Federal, Delegación Venustiano Carranza, CDMX, donde fueron captadas estas fotografías EXCLUSIVA para Grupo DETONA®

En el organigrama de la AFAC, antes de los despidos que anuncié el pasado 20 de este diciembre, aparece como subordinada de Rivas Pelayo, la Dra. Lezlie Jazmín Hernández Noyola, quien también fue cesada como titular de la unidad médica en el Aeropuerto Benito Juárez, de CDMX, por los mismos motivos que su jefe.

Es entendible que los médicos deben descansar, pero para eso existen las guardias y una sencilla programación en hoja de cálculo que no suspenda de cuajo un servicio tan importante para la industria aeronáutica civil.