Suspenden por Navidad, certificaciones a personal de industria aeronáutica

/ 23 diciembre 2025
    Así lucen las instalaciones de la AFACen CDMX, el 22 de Dic. Fotos: Grupo Detona/Diseño: Edwin Sánchez

Plácido Garza DETONA Ponen en riesgo revisión de aptitudes del personal de aerolíneas comerciales y privadas

¿Les platico? ¡Arre!

Tal cual informé en EXCLUSIVA, este miércoles 24 de diciembre les darán su “Navidad” a 9 funcionarios de la Agencia Federal de Aeronáutica Civil, AFAC.

Amargan Navidad a 9 ligados con Adán Augusto. Los cesan por corrupción que arriesga seguridad aérea

Pierden su trabajo por “pérdida de confianza”, según dicen los comunicados que ya recibieron personalmente.

Uno de ellos, Edgar Elif Rivas Pelayo, es hasta mañana director de medicina de aviación de la AFAC y hoy, por sus pistolas, dispuso que todo el personal de su área a nivel nacional, se tomara vacaciones navideñas.

Son aproximadamente 200 médicos más otros 120 particulares subrogados que suspendieron hoy su labor, 22 de diciembre, en esta última trastada de Rivas Pelayo.

Su disposición afecta a más de 90,000 usuarios sujetos de dicho servicio. No se sabe cuántos habían recibido citas para estos días navideños y de fin de año, pero ya se quedaron sin la certificación que deben realizarse para evaluar sus estados físico y psicológico.

Existen 12 unidades médicas en todo el País, más la central, ubicada en la avenida Fuerza Aérea #235, Edificio EBP, colonia Federal, Delegación Venustiano Carranza, CDMX, donde fueron captadas estas fotografías EXCLUSIVA para Grupo DETONA®

En el organigrama de la AFAC, antes de los despidos que anuncié el pasado 20 de este diciembre, aparece como subordinada de Rivas Pelayo, la Dra. Lezlie Jazmín Hernández Noyola, quien también fue cesada como titular de la unidad médica en el Aeropuerto Benito Juárez, de CDMX, por los mismos motivos que su jefe.

Es entendible que los médicos deben descansar, pero para eso existen las guardias y una sencilla programación en hoja de cálculo que no suspenda de cuajo un servicio tan importante para la industria aeronáutica civil.

$!Así se reía Edgar Elif Rivas Pelayo, cuando publiqué que estaba en capilla por corrupto. El próximo 24 de Dic. le notificarán su despido como director de Comandancia de la AFAC, y sin liquidación económica.
Así se reía Edgar Elif Rivas Pelayo, cuando publiqué que estaba en capilla por corrupto. El próximo 24 de Dic. le notificarán su despido como director de Comandancia de la AFAC, y sin liquidación económica. Foto: Grupo Detona

Uno de los afectados que tenía cita de certificación para hoy a las 11:00AM en la unidad central, me dijo que a leguas se percibe la mala leche de Rivas Pelayo.

”Está dolido por haber perdido su empleo y se desquita de esta manera. Lo malo es que su nuevo jefe, (General Emilio Avendaño García, nuevo director de la AFAC que sustituyó al también cesado, General Miguel Enrique Vallín Osuna), tendrá que aguantarlo hasta el último día de este mes, porque así lo establecen las políticas de dicho organismo. Su cese y el de los otros causará efecto hasta el final de esta quincena”, agregó.

Cajón Desastre:

- Todos estos son recomendados de Adán Augusto López, el senador morenista que tomó por su cuenta a la AFAC desde su creación, en el año 2022, por obra y gracia de López Obrador.

- Mañana, cambio completo de programa, sin faltar el Incomparable Iván y toda su Compañía, más la Irreverente de mi Gaby Kalifa Kaún de Garza y Gaza.

