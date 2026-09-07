Tabasco se mofa de Ernestina Godoy
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La fiscal federal Ernestina Godoy luce decidida a actuar finalmente ante las evidencias que desde hace meses ligan en el huachicol fiscal desde Estados Unidos al empresario tabasqueño Amílcar Olán, quien habría privado de su visa desde el año pasado. Sin embargo, las acusaciones contra este mismo personaje en el fuero común de Tabasco han enfrentado bloqueos en esa entidad que encabeza el gobernador morenista Javier May.
Denuncias por los delitos despojo, fraude, tortura y amenazas, entre otros contra Olán Aparicio -amigo cercano de los hermanos Andrés “Andy” y Gonzalo “Bobby” López Beltrán- acumulan meses radicadas en aquella entidad, incluso presentadas ante jueces locales, sin que se hayan concedido las respectivas órdenes de aprehensión.
Fuentes locales familiarizadas con el tema reportan que el círculo cercano a Olán Aparicio -abogados y socios- ha alardeado en público tener bajo su control al Supremo Tribunal de Justicia del estado, que preside el magistrado Carlos Efraín Reséndez, propuesto para el cargo por el gobernador May Rodríguez, con quien se le identifica políticamente.
Las acusaciones locales, cuyo bloqueo está siendo interpretado como una burla hacia instancias federales, podrían estar ligadas con los cargos federales que la Fiscalía General de la República indaga, pues las gasolinas ilegalmente importadas por la compañía “Portacelis Gas and Oil”, en cuya propiedad participan Olán Aparicio y socios, fueron vendidas a gasolineras estatales y eventualmente, a empresas contratistas que proporcionaron balasto para la construcción del Tren Maya. Ese balasto fue extraído en canteras de Veracruz y Oaxaca mediante maquinaria que Amílcar habría despojado a un empresario tabasqueño, quien lo demandó para recuperarla, lo que hasta ahora no ha ocurrido.
Las mismas fuentes atribuyen al juez civil local Francisco Eduardo Gurría Wade, quien se presenta como “asesor técnico” de la presidencia del Tribunal, ser el canal de acuerdos entre Olán y socios con el magistrado Reséndez Bocanegra. Gurría Wade ha publicado en sus redes sociales numerosas fotografías en las que aparece con Reséndez, lo mismo que con el gobernador May Rodríguez y con figuras cercanas a Olán. Este último permanece radicado en Europa, presumiblemente en Países Bajos. Extraoficialmente se ha informado que pretende obtener amparos para evitar ser detenido.
Fuentes diplomáticas consultadas por este espacio revelaron que autoridades de Estados Unidos despojaron de su visa a Olán Aparicio desde agosto del año pasado, como presunta consecuencia de indagatorias que lo ligaban con la compañía “Ikron Midtream”, radicada en Texas y que fue la aparente proveedora y cómplice de “Portacelis Gas and Oil ” en la importación de huachicol fiscal.
APUNTES: LA REUNIÓN ‘ANDY’, BECKMANN Y OTROS
Diversos reportes periodísticos confirman que el empresario Juan Domingo Beckmann Legorreta estableció en julio de 2020 una empresa que lleva su firma: “JDBL y Compañía”, en sociedad con Mauricio Garduño González. El objetivo de esta incluye la administración de puertos y el suministro de combustibles y lubricantes. Ambos estuvieron el 24 de agosto en una cena en un restaurante de lujo capitalino con los hermanos Andrés “Andy” y Gonzalo “Bobby” López Beltrán, además de Daniel Asaf, empresario y amigo de ambos, según lo reveló el periodista Héctor de Mauleón. Fuentes enteradas dijeron a este espacio que la familia López Obrador asume que la grabación del encuentro fue hecha por órganos de inteligencia del gobierno federal. Fuentes independientes indicaron que “JDBL y Compañía” no ha obtenido permisos para importar petrolíferos hacia puertos mexicanos. Garduño es socio de diversas empresas que recibieron contratos multimillonarios durante las administraciones Calderón, Peña Nieto y López Obrador, varias de ellas relacionadas con puertos y aduanas. Beckmann es socio de Grupo Becle, productor de tequilas, con valor superior a los 3 mil millones de dólares.