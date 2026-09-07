Tabasco se mofa de Ernestina Godoy

Denuncias por los delitos despojo, fraude, tortura y amenazas, entre otros contra Olán Aparicio -amigo cercano de los hermanos Andrés “Andy” y Gonzalo “Bobby” López Beltrán- acumulan meses radicadas en aquella entidad, incluso presentadas ante jueces locales, sin que se hayan concedido las respectivas órdenes de aprehensión.

La fiscal federal Ernestina Godoy luce decidida a actuar finalmente ante las evidencias que desde hace meses ligan en el huachicol fiscal desde Estados Unidos al empresario tabasqueño Amílcar Olán , quien habría privado de su visa desde el año pasado. Sin embargo, las acusaciones contra este mismo personaje en el fuero común de Tabasco han enfrentado bloqueos en esa entidad que encabeza el gobernador morenista Javier May .

Fuentes locales familiarizadas con el tema reportan que el círculo cercano a Olán Aparicio -abogados y socios- ha alardeado en público tener bajo su control al Supremo Tribunal de Justicia del estado, que preside el magistrado Carlos Efraín Reséndez, propuesto para el cargo por el gobernador May Rodríguez, con quien se le identifica políticamente.

Las acusaciones locales, cuyo bloqueo está siendo interpretado como una burla hacia instancias federales, podrían estar ligadas con los cargos federales que la Fiscalía General de la República indaga, pues las gasolinas ilegalmente importadas por la compañía “Portacelis Gas and Oil”, en cuya propiedad participan Olán Aparicio y socios, fueron vendidas a gasolineras estatales y eventualmente, a empresas contratistas que proporcionaron balasto para la construcción del Tren Maya. Ese balasto fue extraído en canteras de Veracruz y Oaxaca mediante maquinaria que Amílcar habría despojado a un empresario tabasqueño, quien lo demandó para recuperarla, lo que hasta ahora no ha ocurrido.

Las mismas fuentes atribuyen al juez civil local Francisco Eduardo Gurría Wade, quien se presenta como “asesor técnico” de la presidencia del Tribunal, ser el canal de acuerdos entre Olán y socios con el magistrado Reséndez Bocanegra. Gurría Wade ha publicado en sus redes sociales numerosas fotografías en las que aparece con Reséndez, lo mismo que con el gobernador May Rodríguez y con figuras cercanas a Olán. Este último permanece radicado en Europa, presumiblemente en Países Bajos. Extraoficialmente se ha informado que pretende obtener amparos para evitar ser detenido.

Fuentes diplomáticas consultadas por este espacio revelaron que autoridades de Estados Unidos despojaron de su visa a Olán Aparicio desde agosto del año pasado, como presunta consecuencia de indagatorias que lo ligaban con la compañía “Ikron Midtream”, radicada en Texas y que fue la aparente proveedora y cómplice de “Portacelis Gas and Oil ” en la importación de huachicol fiscal.