La imposible ‘purga’ de Amílcar Olán

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Opinión
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    La imposible ‘purga’ de Amílcar Olán
    Un nuevo balance, sin embargo, alerta que dejar a salvo a los hijos del expresidente López Obrador, y sólo “purgar” a Olán, luce inviable. Cortesía

Comienza a confirmarse una cadena de denuncias penales quirúrgicamente diseñadas para llevar a la cárcel a Jorge Amílcar Olán

Comienza a confirmarse lo que le anticipé aquí desde el 2 de marzo pasado (“El clan se fractura; van por Olán”), sobre una cadena de denuncias penales quirúrgicamente diseñadas para llevar a la cárcel a Jorge Amílcar Olán, pero sin tocar a los hermanos Andrés “Andy” y Gonzalo “Bobby” López Beltrán, presumibles cómplices suyos en negocios ilegales.

Un nuevo balance, sin embargo, alerta que dejar a salvo a los hijos del expresidente López Obrador, y sólo “purgar” a Olán, luce inviable debido a que la justicia norteamericana parece haber ligado a Olán Aparicio y a “Andy” en el huachicol fiscal, con implicados en ambos lados de la frontera, lo cual habría atraído la cancelación de la visa de éste.

https://vanguardia.com.mx/opinion/rocha-moya-el-expediente-que-lo-incrimina-KB23006369

El diario “Reforma” informó el viernes que la Secretaría de Hacienda, vía el Sistema de Administración Tributaria (SAT), cuyo titular es Antonio Martínez Dagnino -él mismo amigo de “Andy” y “Bobby”-, pidió a la Fiscalía General de la República actuar penalmente contra directivos de las empresas “Portacelis Gas and Oil” e “Inmobiliaria e Infraestructura Portacelis”, sobre las que le informé el pasado día 17 (“El rastro de la visa de ‘Andy’”). La primera fue operada, se presume, por prestanombres de Olán, y en la segunda éste tuvo 90% de las acciones.

De acuerdo con el informe periodístico, el SAT presentó la denuncia el 25 de marzo. Hoy le puedo confirmar que menos de dos meses después, en mayo, el Departamento de Estado canceló la visa de “Andy” López Beltrán. El 25 del mismo mayo, éste renunció a la Secretaría de Organización de Morena, con ascendencia sobre la presidenta formal, Luisa María Alcalde.

Se decidió guardar sigilo en el tema de su visa mientras diplomáticos mexicanos realizaban gestiones ante sus pares norteamericanos para que fuera restablecida, pero fracasaron. Washington no informa los motivos de estas cancelaciones. El 13 de agosto, “Andy” denunció haber sido despojado de la visa, a lo que sumó una airada carta dirigida al presidente Donald Trump. La reacción más significativa surgió desde un mensaje en las redes del subsecretario Christopher Landau, exembajador en México: “Preparen las palomitas, lo mejor está por venir”.

https://vanguardia.com.mx/opinion/el-rastro-de-la-visa-perdida-de-andy-JP22871787

La ruta hacia un eventual encarcelamiento de Amílcar Olán no muestra claridad todavía, y mucho menos su eventual vinculación con los hermanos López Beltrán. La denuncia difundida, que refiere un fraude por huachicol fiscal equivalente a 834 millones de pesos, imputa en principio a un aparente apoderado de paja, José Alonso Ulin Hernández, que habita en una ranchería de Jalpa, Tabasco. Hay otros implicados menores, entre ellos un agente aduanal declarado prófugo. El paradero del propio Olán Aparicio es desconocido, con reportes aislados de su presencia en Europa, en particular en Países Bajos.

Informes que le he compartido aquí mismo dan cuenta de que el cuidadoso diseño de la estrategia para proteger legalmente a los hermanos López Beltrán contó con la participación personal del expresidente López Obrador y de exfuncionarios de su gobierno, algunos de los cuales siguen siéndolo en la actual administración de la presidenta Sheinbaum Pardo.

https://vanguardia.com.mx/opinion/la-4t-se-debilita-claudia-al-rescate-MF22726846

Tal estrategia programó diversas acciones judiciales contra Olán y colaboradores desde el fuero común en entidades como Tabasco, Veracruz y Oaxaca, por delitos como despojo, fraude y extorsión. El caso contra “Portacelis Gas and Oil” e “Inmobiliaria e Infraestructura Portacelis” ha traído denuncias complementarias que según fuentes que les dan seguimiento, serán confirmadas en las siguientes semanas.

El probable quiebre de esta estrategia fue precisamente el caso de huachicol fiscal, provocado por la ambición atribuida a Amílcar Olán y una gestión de alto nivel para obtener permisos ante la Secretaría de Energía. Pero en particular, por la implicación de una empresa cómplice en Estados Unidos, que ya ha sido intervenida por autoridades allá.

Al parecer, sí: Hay que preparar las palomitas.

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Roberto Rock

Roberto Rock

Roberto Rock Lechón, director del equipo que impulsa el proyecto de La Silla Rota. Escribe la columna política “Retrato Hereje” desde 2013. Ha sido periodista durante más de 40 años. Ocupó diversos puestos en el periódico “El Universal”, entre ellos reportero, editor y director editorial. Ha colaborado en varias publicaciones y es autor y coautor de diversos libros. Ha sido conferencista en diversos países en temas de periodismo, transparencia y libertad de expresión.

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