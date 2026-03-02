Tatiana Clouthier anuncia aspiraciones a la gubernatura de Nuevo León en 2027 con Morena

De cara a las elecciones de 2027, los perfiles para la gubenatura de Nuevo León ha comenzado a surgir, el más reciente es el de Tatiana Clouthier Carrillo, titular del Instituto de Mexicanas y Mexicanos en el Extranjero (IMME), quien en una entrevista afirmó que -cuando llegue el momento y se defina parámetros- se postulará como aspirante. Durante una entrevista con el periodista Fernando Cuevas, Clouthier confirmó que, en cuanto se abra convocatorias en el partido político Morena para aquellos aspirantes a la candidatura de Gobernador o Gobernadora, ella “levantará la mano”. TE PUEDE INTERESAR: Detienen a funcionaria de Monterrey; la acusan de extorsión y falsedad de declaraciones Aunque la funcionaria morenista afirmó que tiene compromiso con el IMME, sus aspiraciones políticas en 2027 para Nuevo León son claras.

“En el momento que se abran las cartas y las convocatorias, habremos de levantar la mano”, mencionó Clouthier a cerca de su futuro en la política. El entrevistador cuestiona si “levantará la mano para aspirar a la gubernatura de Nuevo León por Morena”, a lo que la funcionaria federal afirmó que “en el momento en que se abran, no sé si va a abrirse primero, si se va a definir primero si es mujer o si va a abrir general y luego se definirá, pero claro que levantaremos la mano”. Clouthier Carrillo forma parte de la lista de aspirantes a la gubernatura de Nuevo León por Morena, en la cual se encuentra Andrés Mijes, actual alcalde del municipio de Escobedo, así como Waldo Fernández y Judith Díaz, ambos senadores por el Estado. TE PUEDE INTERESAR: Trump aplasta a mexicanos en EEUU, mientras la titular del IMME anda en campaña por la gubernatura de NL PIDE PERFILES NO ‘MANCHADOS’ La titular del Instituto de Mexicanas y Mexicanos en el Extranjero en días pasados consideró que no se debe permitir el ingreso de aspirantes “manchados” con “trayectorias sucias” en las encuestas. “Que se verifique el tema de quiénes están en la encuesta y que sea gente que no venga manchada o tenga trayectoria sucia” explicó durante el panel de diálogos “Corrupción: origen de la desventura”. Añadió que, pese a que existen perfiles que “aparentemente suma”, en realidad “restan”, debido a antecedentes que no han sido constructivos en favor de la sociedad.

TE PUEDE INTERESAR: Prepara Morena nuevas flotillas de afiliación con placas de nuevo León Será el próximo 7 de marzo cuando Morena defina el método de selección de candidatos y candidatas para las 17 gubernaturas que estarán en juego en las próximas elecciones de 2027; en la cual se determinará si la candidatura al Gobierno de Nuevo León corresponderá a un hombre o mujer e iniciar el proceso rumbo a los comicios. Aunque reiteró que el proceso debe llevarse con orden y claridad, con el fin de evitar decisiones precipitadas para garantizar que el perfil represente a la ciudadanía. Morena previno que se mantendrá la figura de coordinadores estatales de los comités de la Cuarta Transformación (4T).

