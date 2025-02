¿Te gusta leer? Estos 3 libros atraparán tu atención

Lecciones de gramática para escribir una nota suicida de Ilallalí Hernández

Tras la muerte de sus padres en un accidente, Malena debe hacerse cargo de su vida por primera vez. Sumida entre los asuntos cotidianos y la gente que la acompaña (su nana, la amiga de su infancia, algunos parientes y los trabajadores de la fábrica), intenta encontrar el sentido de las responsabilidades y de una vida que no ha tomado muy en serio. Malena transita el duelo, en el camino se equivoca, a veces tendrá que detenerse y encontrará nuevas personas, pero es la historia de una psicoanalista suicida la que habrá de obsesionarla. Esta psicoanalista, antes de escribir su nota póstuma, redactó varios borradores con idénticos errores ortográficos. Parece que la muerte por propia mano se torna en personaje y, para expresar sus intenciones, debe borrar todo lo aprendido.

El verdor de Alma Mancilla

En el segundo aniversario luctuoso de su hija Ana, Irene decide recluirse en una hacienda a las orillas del bosque: lejos de la ciudad, de su matrimonio asfixiante y de la fingida pantalla de normalidad con la que ha intentado retomar su vida. Pero conforme pasan los días, entre la culpa que la persigue y la energía salvaje de la naturaleza que la rodea, con la sospecha de que algo turbio se mueve en las profundidades de la laguna pútrida, Irene descubrirá los mitos fundacionales de un culto pagano y del pequeño grupo de creyentes que lo mantienen vivo. Y quizás, entre las ramas, los brotes florales y la hierba crecida, Ana también le susurre algunas respuestas.

4T 2.0 de Emilio Lezama

La cuarta transformación no existe. Al menos no en una realidad palpable. No es una ideología homogénea ni un grupo político cohesionado en torno a ella. No es tampoco un momento histórico claramente diferenciado de lo que le precedió. El sistema político de la 4T está conformado por el mismo modelo de gobierno que el anterior. ¿Cuáles fueron entonces los factores que la llevaron a un éxito tan demoledor, no solo en 2018, sino incluso seis años más tarde? ¿Qué hay detrás de la figura de Andrés Manuel López Obrador y qué retos le esperan a la primera presidenta de México, Claudia Sheinbaum?

Para Emilio Lezama todo se reduce a una historia bien contada. En este libro, el autor echa un vistazo al pasado para desentrañar cuáles son los elementos que hicieron de la narrativa de la cuarta transformación el relato mejor contado en la vida política de México, y qué papel jugaron sus adversarios para fortalecerla. Sobre todo, enfatiza una verdad a la vista de todos: para mantener el poder político, casi siempre se necesita más que un relato heroico. ¿Estará lista la 4T para tomar la oportunidad histórica que tiene delante?