¿Te gusta leer? Estos 4 libros atraparán tu atención

+Seguir en Seguir en Google
Opinión
/
    ¿Te gusta leer? Estos 4 libros atraparán tu atención
    Portadas de los cuatro libros que esta semana te recomendamos leer. Anagrama

Esta semana te recomendamos leer; “Vida insecta” de Cristina Sánchez-Andrade, “El Nuevo Periodismo” de Tom Wolfe, “Una vida recreada” de Lea Ypi y “Podría comer piedras. Vida y crucifixión” de Edward H. Gibson de Andrés Barba

Vida insecta de Cristina Sánchez-Andrade

El libro se levanta sobre un diálogo de umbrales: por un lado, la invocación de William Blake, que cuestiona la hegemonía de lo humano –«¿No soy yo / una mosca como tú?» –; por otro, la advertencia de Alejandra Pizarnik sobre la espera, que siempre lleva implícita una silenciosa transformación interior. A partir de ahí, la poeta despliega una entomología de los afectos en la que el miedo «incuba huevos en el cerebro» y el dolor se posa como «polvo fino de mariposa».

El Nuevo Periodismo de Tom Wolfe

En los ensayos que forman la primera parte del libro, Tom Wolfe realiza un provocativo análisis de un fenómeno surgido hacia la mitad de la década de los sesenta que convulsionó el panorama literario norteamericano: la aparición del llamado «Nuevo Periodismo», que según Wolfe arrebata el centro a la esterilizada y agonizante novela y se convierte en el género literario más rico de la época.

Para los Nuevos Periodistas, que se sumergían donde «pasaban las cosas», había que «tomar contacto con completos desconocidos, meterse en sus vidas de alguna manera, hacer preguntas a las que no tengas derecho natural de esperar respuesta, pretender ver cosas que tú no tienes por qué ver, etc.» y, ante la incapacidad de los novelistas para enfrentarse al cambio vertiginoso experimentado por la sociedad norteamericana, «tenían todos los años sesenta locos de Norteamérica, obscenos, tumultuosos, mau-mau, empapados en droga, rezumantes de concupiscencia.

Una vida recreada de Lea Ypi

Convencida de que todos los documentos de juventud de su abuela habían sido destruidos con la llegada a Albania del comunismo, Lea Ypi descubre asombrada que una fotografía antigua de Leman Ypi, tomada en su luna de miel en Cortina d’Ampezzo (los Alpes) en el invierno de 1941, se ha vuelto viral tras ser publicada por un desconocido en las redes sociales. En efecto, allí está una sonriente Leman, con su marido, Asllan Ypi, recién casados y encantadores, mientras la Segunda Guerra Mundial hace estragos en Europa. Una imagen que desata una avalancha de acusaciones sobre el pasado de sus protagonistas.

en Tirana y Salónica, enfrentándose a un laberinto de informaciones confusas y a menudo contradictorias y dolorosas, donde la realidad se difumina entre hechos, conjeturas y omisiones, Lea Ypi construye una obra épica e íntima, profunda y conmovedora sobre la dignidad del espíritu humano frente a las adversidades políticas y los cataclismos históricos.

Podría comer piedras. Vida y crucifixión de Edward H. Gibson de Andrés Barba

La cruda y conmovedora historia de un hombre que no sentía el dolor físico.

Aquejado de una rara condición genética, Edward H. Gibson nació sin la capacidad de sentir dolor físico. Su cuerpo no advirtió ni heridas ni accidentes, y fue presentado en la sociedad médica de Nueva York como el primer caso conocido de analgesia total congénita.

Este libro es un emocionante estudio sobre el dolor, su dimensión simbólica y las discrepancias entre la experiencia verdadera y su representación. Abocado a la condición de freak, el protagonista se sublima en un gesto desesperado o irónico: crucificarse en público frente a la multitud. A medio camino entre el ensayo narrativo y la reflexión filosófica, Barba transforma esta anomalía biológica en una alegoría del extrañamiento y la otredad.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Literatura
Opinión
libros

Gerson Gómez

Gerson Gómez

Morelense de cepa Regiomontana. LCC con especialidad periodismo (UANL). Doctor en Artes y Humanidades (I.C.A.H.M.). Tránsfuga de la mesa de redacción en diferentes periódicos como El Diario de Monterrey, Tribuna de Monterrey, y del grupo Reforma en el matutino Metro y vespertino El Sol. Escort de rockeros, cumbiamberos, vallenatos y aprendices al mundo de la farándula. Asiste o asistía regularmente a conciertos, salas de baile, lupanares, premieres, partidos de fútbol y hasta al culto dominical. Le teme al cosmos, al SAT, a la vejez y a la escasez de bebidas etílicas. Practica con regularidad el ghosting. Autor de varios libros de crónica como Hemisferio de las Estaciones, Crónicas Perdidas, Montehell, Turista del Apocalipsis, Monterrey Pop, Prêt-à-porter: crónicas a la medida y Perros ladrando a la luna en Monterrey

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Alfombra roja para Rocha Moya

Alfombra roja para Rocha Moya
NosotrAs: Cuidar también vuelve invisible

NosotrAs: Cuidar también vuelve invisible
true

POLITICÓN: Huachicol fiscal en Piedras Negras, ¿qué está haciendo Jacobo Rodríguez?
Familiares de Silvia Aracely difundieron imágenes del presunto responsable para apoyar en su localización.

Difunden rostro y vehículo del presunto feminicida de Aracely en Monclova; temen que huya a EU
Autoridades mantienen monitoreo permanente de la grieta en Tierras Prietas y descartan riesgo para la población.

Refuerzan seguridad y supervisan falla geológica en Arteaga previo a temporada vacacional
Erika Muñoz formó parte del equipo de voluntarios que trabajó durante el Mundial 2026 en Monterrey.

Mundial 2026 en Monterrey: La voluntaria veracruzana que vivió la Copa desde las entrañas
La Embajada de Francia en Argentina vetó a Hebe Casado de actividades bilaterales tras calificar a la selección francesa como “equipo africano”.

Francia declara persona non grata a vicegobernadora argentina por comentario sobre Mbappé y la selección de fútbol

Tanto Estados Unidos como Irán afirmaron el lunes que controlaban el estrecho de Ormuz tras un fin de semana de ataques que se extendieron por Oriente Medio.

EU usa por primera vez drones marítimos contra centro para submarinos en Irán