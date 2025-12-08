¿Te gusta leer? Estos 4 libros atraparán tu atención

Los tres mundos ( Serie Julio César 3 ) de Santiago Posteguillo

Tras el éxito imparable de Roma soy Maldita Roma, continúa el gran proyecto literario de Santiago Posteguillo con su novela más esperada: la conquista de las Galias por Julio César, narrada por el escritor que mejor nos hace vivir la Historia. En el 58 a. C., Roma, la Galia y Egipto eran tres mundos distintos que, sin saberlo, iban camino de un único destino Sien Roma soy yo conocíamos los orígenes de Julio César y en Maldita Roma asistíamos a su ascenso político, ahora César se enfrenta a uno de los mayores desafíos históricos de todos los tiempos: la conquista de las Galias, un territorio siempre hostil a Roma, vasto, inmenso y, a ojos de los enemigos de César, un lugar inconquistable destinado a ser su tumba.

La apasionante historia de los mundiales (De 1930 a 2026) Alberto Lati

Cada Copa del Mundo de futbol, sus estrellas, curiosidades, resultados, polémicas, sorpresas, héroes inesperados, gestas, decepciones. Un viaje a lo más profundo de la historia mundialista desde el primer torneo, Uruguay 1930, hasta todo lo que México, Estados Unidos y Canadá preparan rumbo a la edición de 2026. Aquí no sólo se relata lo más relevante de los Mundiales, sino que volvemos a vibrar con cada uno de ellos como si se jugaran hoy, acompañados por espléndidas ilustraciones que dan vida a los instantes más importantes en este camino. Pasión desbordada renglón a renglón, todo lo que tienes que saber de las Copas del Mundo se reúne en estas páginas.

Futbol: el juego infinito: El nuevo futbol como símbolo de la globalización de Jorge Valdano

En Futbol: el juego infinito, Jorge Valdano repasa los diferentes actores que participan en este espectáculo, y describe cómo cada uno de ellos se ha adaptado a esa nueva realidad global del futbol.

No existe ningún otro fenómeno social que, como el futbol, se haya adaptado con más naturalidad a la globalización. A pesar de tratarse de un juego en apariencia tan primitivo y alérgico en su práctica a la tecnología, se ha incorporado con enorme facilidad a todos los vehículos de comunicación: prensa, radio, televisión, internet y todas las variables de redes sociales existentes y por venir. Y en este proceso, se ha convertido en un negocio planetario, que explota la emoción, que necesita de héroes y al que ya no le alcanza el resultado para seducir.

Las niñas del naranjel de Gabriela Cabezón Cámara

Abordaje lírico e irreverente del personaje histórico de la Monja Alférez, que nació en España como niña en 1592 y se sumó travestida como varón a la Conquista de América.Tan aguda, tan urgente, tan valiente. Gabriela Cabezón Cámara es una de las voces más auténticas escribiendo en español en este momento, y de todos sus talentos hay uno cada día más difícil: no solo hurga y desafía, no solo se anima a la oscuridad, sino que entrega a cambio la subversiva valentía de pensarnos más humanos, más vivos y luminosos que nunca. Samanta Schweblin.