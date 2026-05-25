¿Te gusta leer? Estos 4 libros atraparán tu atención

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Opinión
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    ¿Te gusta leer? Estos 4 libros atraparán tu atención
    Portadas de los cuatro libros que esta semana te recomendamos leer. FCE

Entre los libros que esta semana te recomendamos leer están: “El siglo de la gravedad. Del eclipse de Einstein a las imágenes de los agujeros negros” de Ron Cowen y “Las cartas que no llegaron” de Mauricio Rosencof

El siglo de la gravedad. Del eclipse de Einstein a las imágenes de los agujeros negros de Ron Cowen

El siglo de la gravedad: del eclipse de Einstein a las imágenes de los agujeros negros contiene el desarrollo de la teoría de la relatividad, sus precedentes, sus principales exponentes, los experimentos que continúan comprobando la validez de la teoría y las consecuencias derivadas de aceptarla en el ámbito de la física y la astronomía. Después de un arduo trabajo, Einstein concluyó la formulación de su teoría de la relatividad general, a partir de la cual, en la experimentación de su comprobación, surgió la investigación físico-astronómica de los agujeros negros y, por tanto, una nueva forma de comprender el universo.

¡A las armas! Levantamientos populares en la Edad Media de Alessandro Barbero

En ¡A las armas! Levantamientos populares en la Edad Media, Alessandro Barbero narra cuatro revueltas sociales ocurridas en la Europa del siglo XIV: la Grande Jacquerie (Francia, 1358), La revuelta de los Ciompi (Italia, 1378), el Gran levantamiento de 1381 (Inglaterra) y La revuelta de los Tuchini (Italia, 1386), al tiempo que revisa el concepto de “comunidad” en la Edad Media y analiza las implicaciones de llevar a cabo un movimiento armado en esa sociedad.

Disponibilidad en: Ciudad de México, Sur Guadalajara, Ciudad de México y Centro Monterrey

Las cartas que no llegaron de Mauricio Rosencof

Mauricio Rosencof recuerda su vida y la de su familia a través de cartas que nunca llegaron. Mientras narra la cotidianeidad de su infancia como hijo de inmigrantes judíos polacos en Uruguay, su padre espera noticias de su familia en Europa, quienes le escriben sobre sus últimos días en un campo de exterminio, pero el mensaje nunca es enviado. Años después, mientras está como prisionero político, Mauricio escribe a su papá sobre los paralelismos que vive ahora con su familia, sobre los recuerdos, la resiliencia y la añoranza. Y aunque aquellas palabras tampoco llegarán, seguirán trascendiendo mientras haya memoria.

La historia del trabajo. Una nueva historia de la humanidad de Jan Lucassen

Abarcando China, India, África, América y Europa, Jan Lucassen analiza las formas en que la humanidad organiza la repartición de labores: el hogar, la tribu, la ciudad y el estado. Examina cómo se han dividido las faenas entre hombres, mujeres y niños; el momento decisivo de la invención del dinero; la acción colectiva de los trabajadores; y el impacto de la migración, la esclavitud y la idea del ocio. Lucassen ofrece una historia inclusiva del trabajo de la humanidad a lo largo de los siglos, desde los campesinos de las primeras sociedades agrarias hasta los precarizados trabajadores temporales actuales, arrojando luz esencial sobre las oportunidades y las vicisitudes laborales que enfrentamos hace siglos, y que seguimos enfrentando hoy.

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Gerson Gómez

Gerson Gómez

Morelense de cepa Regiomontana. LCC con especialidad periodismo (UANL). Doctor en Artes y Humanidades (I.C.A.H.M.). Tránsfuga de la mesa de redacción en diferentes periódicos como El Diario de Monterrey, Tribuna de Monterrey, y del grupo Reforma en el matutino Metro y vespertino El Sol. Escort de rockeros, cumbiamberos, vallenatos y aprendices al mundo de la farándula. Asiste o asistía regularmente a conciertos, salas de baile, lupanares, premieres, partidos de fútbol y hasta al culto dominical. Le teme al cosmos, al SAT, a la vejez y a la escasez de bebidas etílicas. Practica con regularidad el ghosting. Autor de varios libros de crónica como Hemisferio de las Estaciones, Crónicas Perdidas, Montehell, Turista del Apocalipsis, Monterrey Pop, Prêt-à-porter: crónicas a la medida y Perros ladrando a la luna en Monterrey

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