¿Te gusta leer? Estos 4 libros atraparán tu atención

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Opinión
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    Portadas de los cuatro libros que esta semana te recomendamos leer. FCE/Amazon/Planeta

Esta semana te recomendamos leer; “Palestino. Un club único en el mundo” de Nicolás Vidal, “El rencor” de Fabrizio Mejía Madrid, “El club del olvido” de Alice Kellen y “La Uruguaya” de Pedro Mairal

Palestino. Un club único en el mundo de Nicolás Vidal

¿Por qué un grupo de palestinos fundaron hace más de cien años un club de fútbol en Chile? En esta crónica, la historia del Club Deportivo Palestino se entrecruza con el recorrido de su pueblo, expulsado injustamente de sus tierras. La claridad en la narración de los acontecimientos históricos y actuales de Palestina, los personajes, jugadores, grandes campañas y hechos más importantes del equipo, además del férreo compromiso que muestra con su pueblo, permiten que el lector transite por los hitos de Palestino y conozca la historia de un club cuya existencia tiene un potencial político sin límites, reconocido en todo el planeta. Si algo significa ser de Palestino, es que su hinchada, por las condiciones geopolíticas impuestas, supera los límites geográficos cuando se trata de alentar al equipo de sus amores. Porque Palestino es un club único en el mundo. Un equipo que representa la causa de todo un pueblo.

El rencor de Fabrizio Mejía Madrid

En un intento por mantener al PRI en el poder, se le ha encomendado a Max Urdiales, el hombre más leal del Partido, que encuentre al mejor representante del mismo, el Licenciado X. Durante su búsqueda, Urdiales expone las lecciones que aprendió a lo largo de su intento de carrera política, así como los eventos que mantuvieron al mismo grupo en el mandato y, mientras ve con humor la miseria provocada por el Partido Único, comienza a surgir en su interior la duda sobre su futuro; espera un reconocimiento que podría jamás llegarle, después de todo los valores a los que es leal incluyen la violencia, el fraude y las mentiras. ¿Podría ser que el PRI sólo está utilizando a su hombre más leal?

El club del olvido de Alice Kellen

Érase una vez una historia de amor y amistad. Sobre cuatro chicos que estaban perdidos. Y la chica que los encontró. Samuel, Abel, Max y Tristán pasaron su infancia en el mismo barrio humilde de la ciudad. Y, ahora, juntos deciden abrir un local de copas El Club del Olvido. La noche de la inauguración no resulta ser como ninguno de ellos esperaba; al menos, hasta que Dalia cruza la puerta del club. La joven, que ha crecido entre algodones, aparece en sus vidas para no marcharse, y ninguno logra permanecer indiferente a su peculiar encanto. Entre noches gloriosas, brillos, cócteles y música, las pequeñas grietas abren viejas heridas y los silencios terminan por convertirse en secretos que podrían arrastrarlos al naufragio.

La Uruguaya de Pedro Mairal

Lucas Pereyra viaja desde Buenos Aires hasta Montevideo en busca de un dinero que no puede recibir en su propio país. La travesía no es solo para sortear trabas económicas, sino también un intento por escapar de un matrimonio que se tambalea. Al otro lado del río lo espera una mujer. Pero las cosas no suceden como las había planeado y lo que pretendía ser una escapada se convierte en una confrontación inevitable con la verdad que ha tratado de eludir. Una novela narrada con una voz íntima y envolvente que indaga en las fisuras de una relación en crisis, oscilando entre la ironía y el desasosiego. A través del personaje de Lucas Pereyra, Mairal nos invita a reflexionar sobre las promesas incumplidas, las expectativas no alcanzadas y las diferencias entre lo que somos y lo que aspirábamos a ser. La uruguaya se ha convertido en una obra fundamental de la literatura contemporánea y ha consolidado a su autor como una de las grandes voces de la narrativa actual.

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Gerson Gómez

Gerson Gómez

Morelense de cepa Regiomontana. LCC con especialidad periodismo (UANL). Doctor en Artes y Humanidades (I.C.A.H.M.). Tránsfuga de la mesa de redacción en diferentes periódicos como El Diario de Monterrey, Tribuna de Monterrey, y del grupo Reforma en el matutino Metro y vespertino El Sol. Escort de rockeros, cumbiamberos, vallenatos y aprendices al mundo de la farándula. Asiste o asistía regularmente a conciertos, salas de baile, lupanares, premieres, partidos de fútbol y hasta al culto dominical. Le teme al cosmos, al SAT, a la vejez y a la escasez de bebidas etílicas. Practica con regularidad el ghosting. Autor de varios libros de crónica como Hemisferio de las Estaciones, Crónicas Perdidas, Montehell, Turista del Apocalipsis, Monterrey Pop, Prêt-à-porter: crónicas a la medida y Perros ladrando a la luna en Monterrey

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