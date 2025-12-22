¿Te gusta leer? Estos 4 libros atraparán tu atención

/ 22 diciembre 2025
    ¿Te gusta leer? Estos 4 libros atraparán tu atención
    Portadas de los libros que esta semana te recomendamos leer. Fotos: Fondo de Cultura Económica

Entre los libros que esta semana te recomendaos leer están; “Las enseñanzas de don Juan: una forma yaqui de conocimiento” de Carlos Castaneda y “Balún-Canán· de Rosario Castellanos

Balún-Canán de Rosario Castellanos

Novela que relata una serie de sucesos cotidianos que tienen lugar en un poblado chiapaneco cercano a Guatemala, Balún-Canán. En medio de la tensión en que coexisten dos mundos opuestos el del hombre blanco y el del indio chontal se mueven diversos personajes en cuya vida se refleja una lucha dramática y ancestral entre dos razas.

Historia del alfabeto de Alfred Charles Moorhouse

Documentado trabajo sobre la historia de la escritura desde sus orígenes conocidos. Aquí se analizan las más antiguas representaciones mágicas hasta la estructuración de una serie de grafías que conforman el pensamiento escrito y hablado de los pueblos egipcio, persa, hebreo, chino, fenicio, japonés, griego, latino y de la América indígena.

Las enseñanzas de don Juan: una forma yaqui de conocimiento de Carlos Castaneda

Primero de los libros de este antropólogo en el que narra la primera etapa del aprendizaje que lo convertirá en “hombre de conocimiento” bajo la guía de un brujo yaqui. Por diversos medios, don Juan sumerge a su discípulo en una realidad no ordinaria, inexplicable para nuestros esquemas de pensamiento, pero no para la sabiduría antigua que trasmite el maestro.

Amor líquido. Acerca de la fragilidad de los vínculos humanos de Zygmunt Bauman

El autor analiza el amor y cómo, en la esfera creciente de lo comercial, las relaciones son pensadas en términos de costo y beneficio. A través de una reflexión audaz y original revela las injusticias y las angustias de la modernidad sin ser absolutamente pesimista, con la esperanza de que es posible superar los problemas que plantea la moderna sociedad líquida.

