¿Te gusta leer? Estos 4 libros atraparán tu atención

Europa de Cristina Cerrada

Con una prosa intensa y evocadora, Cristina Cerrada ofrece un retrato estremecedor sobre la vida en el exilio, la pérdida, la resistencia y la búsqueda de identidad en medio de la violencia y la alienación. La obra se narra a través de los ojos de Heda y su familia, quienes tuvieron que huir de su país sumido en guerra y buscan un nuevo hogar en Europa. Estos personajes se van abriendo camino en un lugar desconocido que revive viejas heridas y recuerda a la vida que ya no tuvieron. La obra invita a reflexionar sobre las cicatrices invisibles del exilio y la compleja realidad de quienes se ven obligados a reconstruir sus vidas lejos de su tierra natal.

El ciervo y la sombra de Diego Ameixerias

El ciervo y la sombra relata los últimos días de la vida de Mateo, un hombre de la provincia de Ourense que vive con la angustia del sinsentido de la vida. Tras haberse rehabilitado de las drogas, haber sufrido la separación de su novia, la muerte de sus padres y un intento fallido de suicidio queda sumergido en una profunda depresión con la que tiene que enfrentarse diariamente. Mateo relata su cotidiana lucha por sobrevivir en un barrio marginado, con personajes violentos que ponen de manifiesto la corrupción moral de la sociedad.

Poemas de Raúl Zurita

Poemas reúne lo medular de la obra poética de Raúl Zurita, una de las voces más importantes e insoslayables de la lengua castellana. La palabra en sus versos canta, baila y se despliega en toda la dimensión geográfica e histórica del territorio. El amor es un torrente de la naturaleza: doloroso y maravilloso a la vez, y siempre será una declaración política. Las imágenes en sus poemas arden como la zarza que nunca deja de arder en la espina dorsal de Chile. Poemas que vienen a recordar. Y las pinturas del artista Ignacio Gumucio que acompañan este libro, logran dialogar de manera única y excepcional con los versos aquí delicadamente recopilados.

El partido de la muerte de Pepe Gálvez y Guillem Escriche

A su salida de un campo de concentración durante la ocupación alemana en Ucrania en la segunda Guerra Mundial, Alexei Klimenko regresa a su ciudad natal para reencontrarse con sus excompañeros del Dinamo de Kiev, quienes ahora trabajan en una panadería. En medio de la ofensiva nazi en el frente oriental, el equipo de ucranianos decide volver a jugar en partidos internacionales y, después de una devastadora derrota para el equipo de los invasores, les merece una brutal persecución por parte del régimen nacionalsocialista.