¿Te gusta leer? Estos 4 libros atraparán tu atención

Reimaginar la mirada. Cartografías, rutas, saberes del libro ilustrado de Andrea Fuentes Silva

La vista llega antes que las palabras, dice John Berger. Pero en los libros (álbum) ilustrados las imágenes y las palabras se reúnen para crear un lenguaje: abren una posibilidad en el horizonte porque son otra forma de mirar y otra forma de leer. ¿Qué nuevas formas de ver se desprenden de esa lectura? ¿Qué surge de las relaciones entre imagen y escritura y cómo el aliento que brota de ellas implica nuevas formas de conocimiento? ¿Cómo nos construimos, nos volvemos identidad y damos sentido a partir de ese saber? A lo largo de estos ensayos, Andrea Fuentes explora los horizontes de la mirada, visual y textual, navegando por su génesis, sentido y creación.

Nociones de la luz de Roberto López

En este libro, las leyes de la reflexión y de la refracción de la luz, y el Principio de Huygens, son utilizadas como metáforas para contarnos la historia de una relación amorosa. Es a través de un yo lírico que se pregunta constantemente por el cómo y el dónde de los amantes, que entendemos todo lo que toca la luz –una habitación, una cama destendida, clavículas y lunares-, pero también todo aquello que se oscurece cuando dos cuerpos que se han amado se separan.

Entomología de la mujer de Miralda Marlen

Cuerpo. Carne. Dolor. Un triángulo melancólico que aísla a ese misterio llamado MUJER. ¿Cómo una mujer puede comunicar el sufrimiento de su más íntimo enigma, si el lenguaje heredado le es ajeno? Hay que pedirlo prestado. Miralda Marlén exige que la tierra, el agua y el aire acudan a ella con sus gargantas abiertas para que el pequeño fuego de su soledad sea escuchado. El estrépito decadente de la realidad no la ayuda porque ella solo encuentra parodias asfixiantes del infierno. ¿Enfermedad? Sí. ¿Amor? No.

Testigo anticipado. Crónicas perdidas desde los umbrales del tiempo de Bernardo

González-AréchigaTestigo anticipado es la bitácora de viajes de Martín Möbius, científico cuántico que recorre trece ciudades del futuro (2035-2350) a través de puentes Einstein-Rosen. Su convivencia con humanos biológicos, ciborgs, mutantes y vida no orgánica revela que las ciudades se han convertido en laboratorios donde surge un ecosistema híbrido de inteligencias múltiples. Narra la construcción de un Centauro Digital, que transforma al ser humano en su relación con la Inteligencia Artificial. Explora los conflictos y la coevolución entre tecnología, sociedad y medio ambiente, así como los dilemas de las nuevas identidades. Möbius encuentra futuros terribles —contaminación, guerra, desconexión digital— y futuros luminosos —genómica, nuevas bibliotecas, expansión de la inteligencia— que abren rutas divergentes, marcadas por la huella humana y la gestión compartida de la biosfera mediante diversas formas de inteligencia. Son caminos alternos para construir una esperanza capaz de soportar la prueba del tiempo: una utopía disfrazada de tragedia.