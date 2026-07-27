¿Te gusta leer? Estos 4 libros atraparán tu atención
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Esta semana te recomendamos leer; “Una historia de verano “de Martín Cantalupi, “Rutas” de neón de Antonio Berumen, “Pretexta” de Federico Campbell y “Tenochtitlan” de Eduardo Matos Moctezuma
Una historia de verano de Martín Cantalupi
Sol, arena, playa y mar. Es verano en Mar de Noche, y Nicola, Lucas y Lucía planean disfrutarlo a tope, como los últimos siete años. Sin embargo, este año será distinto: un parque de atracciones nuevo, un adivino que vaticina un trágico destino y la desaparición de Lucas; todo esto empujará a la aventura. Mientras Nicola lucha por contener su creciente atracción por Lucía, ambos harán lo imposible para resolver el misterio y recuperar con vida a su amigo, antes de que sea demasiado tarde.
Rutas de neón de Antonio Berumen
Rutas de neón de Antonio Berumen es una novela humorística, frenética y descaradamente gay. El protagonista y narrador es Egidio “La Vaquera” Murrieta, un trailero espacial que quiere jubilarse tras una vida transportando litio de Sonora a Marte. Su último viaje, que hará abordo de su querida nave La Pomposa, lo involucrará en una conspiración intergaláctica y lo hará huir despavorido de los polidrones. Repleta de personajes fantásticos, espías, robots y cantinas del espacio, Rutas de neón es diversión asegurada para los lectores de la ciencia ficción más atrevida y desopilante.
Pretexta de Federico Campbell
Federico Campbell, narrador, traductor ensayista y periodista, en esta novela polémica y de trazo preciso, aborda el tema de la lealtad a uno mismo y su contraparte: la traición.
Tenochtitlan de Eduardo Matos Moctezuma
Esta obra penetra en las entrañas de la antigua Tenochtitlan, con el fin de conocer cuáles fueron los pormenores que caracterizaron a la metrópoli que tanto impresionó a los conquistadores españoles.