¿Te gusta leer? Estos 4 libros atraparán tu atención

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    ¿Te gusta leer? Estos 4 libros atraparán tu atención
    Portadas de los libros que esta semana te recomendamos leer. Fondo de Cultura Económica

Esta semana te recomendamos leer; “Una historia de verano “de Martín Cantalupi, “Rutas” de neón de Antonio Berumen, “Pretexta” de Federico Campbell y “Tenochtitlan” de Eduardo Matos Moctezuma

Una historia de verano de Martín Cantalupi

Sol, arena, playa y mar. Es verano en Mar de Noche, y Nicola, Lucas y Lucía planean disfrutarlo a tope, como los últimos siete años. Sin embargo, este año será distinto: un parque de atracciones nuevo, un adivino que vaticina un trágico destino y la desaparición de Lucas; todo esto empujará a la aventura. Mientras Nicola lucha por contener su creciente atracción por Lucía, ambos harán lo imposible para resolver el misterio y recuperar con vida a su amigo, antes de que sea demasiado tarde.

Rutas de neón de Antonio Berumen

Rutas de neón de Antonio Berumen es una novela humorística, frenética y descaradamente gay. El protagonista y narrador es Egidio “La Vaquera” Murrieta, un trailero espacial que quiere jubilarse tras una vida transportando litio de Sonora a Marte. Su último viaje, que hará abordo de su querida nave La Pomposa, lo involucrará en una conspiración intergaláctica y lo hará huir despavorido de los polidrones. Repleta de personajes fantásticos, espías, robots y cantinas del espacio, Rutas de neón es diversión asegurada para los lectores de la ciencia ficción más atrevida y desopilante.

Pretexta de Federico Campbell

Federico Campbell, narrador, traductor ensayista y periodista, en esta novela polémica y de trazo preciso, aborda el tema de la lealtad a uno mismo y su contraparte: la traición.

Tenochtitlan de Eduardo Matos Moctezuma

Esta obra penetra en las entrañas de la antigua Tenochtitlan, con el fin de conocer cuáles fueron los pormenores que caracterizaron a la metrópoli que tanto impresionó a los conquistadores españoles.

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Gerson Gómez

Gerson Gómez

Morelense de cepa Regiomontana. LCC con especialidad periodismo (UANL). Doctor en Artes y Humanidades (I.C.A.H.M.). Tránsfuga de la mesa de redacción en diferentes periódicos como El Diario de Monterrey, Tribuna de Monterrey, y del grupo Reforma en el matutino Metro y vespertino El Sol. Escort de rockeros, cumbiamberos, vallenatos y aprendices al mundo de la farándula. Asiste o asistía regularmente a conciertos, salas de baile, lupanares, premieres, partidos de fútbol y hasta al culto dominical. Le teme al cosmos, al SAT, a la vejez y a la escasez de bebidas etílicas. Practica con regularidad el ghosting. Autor de varios libros de crónica como Hemisferio de las Estaciones, Crónicas Perdidas, Montehell, Turista del Apocalipsis, Monterrey Pop, Prêt-à-porter: crónicas a la medida y Perros ladrando a la luna en Monterrey

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