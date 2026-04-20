¿Te gusta leer? Estos 4 libros atraparán tu atención
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TEMAS
Culhuacán: recetas de agua y tierra. Cocina y memoria de Ana Graciela Bedolla Giles
Recopilación de más de 120 recetas de cocina tradicional de la zona de Culhuacán, en el sureste de la Ciudad de México: guisados diversos, comida de fiesta, mextlapiques, salsas, panes y dulces. La antropóloga Ana Graciela Bedolla realizó la tarea de recopilación a partir de sus experiencias con amas de casa y cocineras de la localidad durante sus labores en el Centro Comunitario Culhuacán del INAH, con el fin de preservar el patrimonio cultural de la región debido a su valor histórico, social, ritual y ambiental.
¿Qué es la Geopolítica? De Florian Louis
La palabra geopolítica se ha convertido en un concepto sui generis y heterogéneo el cual es empleado con mayor frecuencia como instrumento para dar cuenta de las dinámicas de poder en el estudio de las relaciones internacionales. Su uso, sin embargo, llega a ser un tanto problemático pues su plasticidad y polivalencia que le permiten referirse a una amplia gama de fenómenos también llega a generar cierta confusión. Para dar cuenta del porqué de la pluralidad semántica de la “geopolítica”, el historiador Florian Louis lleva a cabo un pormenorizado recuento de su origen, al mismo tiempo que aclara que la obra no busca generar un consenso sobre el concepto, ni mucho menos dar una definición exhaustiva de éste; lo que el libro pretende es presentar el rico contexto que ha dado pie a la consolidación y difusión de esta disciplina, a la vez que da cuenta de los elementos que son fundamentales para la misma.
El ejército ciego de David Toscana
Año 1014. Tras derrotar a los búlgaros en la batalla de Klyuch, el emperador bizantino Basilio II ordena arrancar los ojos de los quince mil soldados del ejército enemigo, dejando tuerto a uno de cada cien hombres para que guíen a los ciegos de regreso a casa. Durante semanas, una columna de desarrapados recorre a tientas el largo camino hasta la capital búlgara, donde los recibe el zar Samuel, que, ante el terrible espectáculo de sus hombres humillados, cae fulminado por la pena. Lo sucede en el trono su hijo Gavril, heredero de un imperio amenazado que deberá defender haciendo uso de la astucia para elevar la moral del pueblo después de la última derrota. Murallas afuera, los enemigos acechan, mientras en las calles de la ciudad los soldados intentan retomar sus vidas. Hay quien se esconde y guarda silencio, está el que descubre que sus manos pueden sustituir a la vista, algunos temen parecer monstruos y no falta aquel que hace un buen negocio vendiendo preciosas cuentas de cerámica que simulan ser ojos. Y entre todos ellos hay un escriba invidente que, incapacitado para copiar lo que ya fue escrito, vuelca en el pergamino una historia que crece en él la de los quince mil ciegos y su inesperada revancha.
Fango de Guillermo Fadanelli
Tras salir de prisión por el asesinato de dos hombres, Benito Torrentera profesor de filosofía en ruinas, cínico y alcohólico irredento regresa a su antiguo departamento en la colonia Roma. Desde ahí, entre botellas vacías, lecturas interrumpidas y conversaciones decadentes, emprende, por encargo de su hermano Esteban, político de dudosa clase, una tarea improbable escribir la biografía de José Nemesio Santos Degollado, un general indispensable en la Guerra de Reforma en México y olvidado en la actualidad. Sin embargo, mientras más se adentra en la vida del militar, más se confunde con ella.