¿Te gusta leer? Estos 4 libros atraparán tu atención

Culhuacán: recetas de agua y tierra. Cocina y memoria de Ana Graciela Bedolla Giles

Recopilación de más de 120 recetas de cocina tradicional de la zona de Culhuacán, en el sureste de la Ciudad de México: guisados diversos, comida de fiesta, mextlapiques, salsas, panes y dulces. La antropóloga Ana Graciela Bedolla realizó la tarea de recopilación a partir de sus experiencias con amas de casa y cocineras de la localidad durante sus labores en el Centro Comunitario Culhuacán del INAH, con el fin de preservar el patrimonio cultural de la región debido a su valor histórico, social, ritual y ambiental.

¿Qué es la Geopolítica? De Florian Louis

La palabra geopolítica se ha convertido en un concepto sui generis y heterogéneo el cual es empleado con mayor frecuencia como instrumento para dar cuenta de las dinámicas de poder en el estudio de las relaciones internacionales. Su uso, sin embargo, llega a ser un tanto problemático pues su plasticidad y polivalencia que le permiten referirse a una amplia gama de fenómenos también llega a generar cierta confusión. Para dar cuenta del porqué de la pluralidad semántica de la “geopolítica”, el historiador Florian Louis lleva a cabo un pormenorizado recuento de su origen, al mismo tiempo que aclara que la obra no busca generar un consenso sobre el concepto, ni mucho menos dar una definición exhaustiva de éste; lo que el libro pretende es presentar el rico contexto que ha dado pie a la consolidación y difusión de esta disciplina, a la vez que da cuenta de los elementos que son fundamentales para la misma.