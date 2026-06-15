¿Te gusta leer? Estos 4 libros atraparán tu atención

Revoluciones por minuto de Juan Villoro

Es un día extraño. Por primera vez en la vida de Federico, la nieve cae en su ciudad. Este acontecimiento lo llevará a una misión que le encomienda su padre: resolver el enigma de un misterioso disco de vinilo que al ser tocado al revés ofrece mensajes ocultos. Junto con Ximena, su crush, se embarcará en una aventura llena de riesgos y personajes singulares para descubrir algo que muy pocos conocen. ¿Logrará develar el secreto escondido en la música del disco?

El imaginado Bierce y otros cuentos de Julia Rodríguez

En tres cuentos, Julia Rodríguez explora los límites de la lealtad, la fragilidad de la verdad y la persistencia del pasado en quienes han sobrevivido a diferentes tipos de oscuridad. Cada cuento abre una puerta hacia lo desconocido: un espacio donde la guerra no termina, la confesión no redime y la traición deja cicatrices que se traducen en rencor y amenaza.

Prostitución y lenocinio en México, siglos XIX y XX de Fabiola Bailón Vásquez

La presente obra, es un recorrido por la historia de la prostitución y el lenocinio en México entre los siglos XIX y XX. Considerando la idea del pecado que trajeron los ibéricos, se hace un recuento de los primeros intentos por controlar este fenómeno. Problematizando la reprobación moral y la explotación ejercidas sobre los cuerpos, esta obra hace un énfasis en indagar las políticas estatales y los mecanismos que permiten la operación de dicha actividad, con la intención de responder ante la interrogante de cómo surgió la prostitución como la conocemos ahora. Los ensayos presentes en la obra realizan la comparación de ciertas legislaciones impuestas en México durante los siglos XIX y XX, que van desde la permisión, hasta la persecución y castigo del acto, evidenciando la doble moral que permea al momento de pensar en la prostitución en México.

Las cartas que no llegaron de Mauricio Rosencof

Mauricio Rosencof recuerda su vida y la de su familia a través de cartas que nunca llegaron. Mientras narra la cotidianeidad de su infancia como hijo de inmigrantes judíos polacos en Uruguay, su padre espera noticias de su familia en Europa, quienes le escriben sobre sus últimos días en un campo de exterminio, pero el mensaje nunca es enviado. Años después, mientras está como prisionero político, Mauricio escribe a su papá sobre los paralelismos que vive ahora con su familia, sobre los recuerdos, la resiliencia y la añoranza. Y aunque aquellas palabras tampoco llegarán, seguirán trascendiendo mientras haya memoria.