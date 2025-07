Tenía razón Paco Ignacio Taibo II. EPISODIO II

¿Les platico? ¡Arre!

Pascual Alcocer Alcocer, vice presidente regional centro-sur y director general campus Querétaro del ITESM desde el 15 de septiembre de 2020, nunca ha practicado deporte en su vida. Tiene otras “inclinaciones”, que mencionaré al final de este artículo.

Esas y razones diversas lo llevaron a dejar de apoyar a los equipos de natación y voleyball en el campus Querétaro, antes de la pandemia.

Algunos padres de los alumnos afectados se quejaron, pero muy tímidamente, con el mismo Pascual y ante las instancias superiores. Ni los pelaron.

Uno que otro comentó la situación en chats y redes, pero nada sucedió.

Pascual frustró así el desarrollo de numerosos jóvenes que destacaban en esas disciplinas.

Envalentonado, con el pretexto de la pandemia, canceló el programa de futbol americano del campus Toluca, cuyo equipo participaba en la ONEFA, máxima categoría de ese deporte a nivel nacional.

Padres, alumnos y coaches también se quejaron, pero el mentado Pascual se los tackleó solito.

LA TRASTADA MÁS RECIENTE:

Convenció a sus jefes de Monterrey para que fuera suspendido uno de los pocos programas exitosos del campus Querétaro, el del equipo de futbol americano, que también compite en la Liga Nacional de la ONEFA.

A los muchachos, sus padres y coaches les avisó que este año será la última temporada del equipo, a pesar del gran entusiasmo que ese programa ha despertado en la ciudad.

Igual que en los casos anteriores, los padres de los chavos afectados elevaron su queja; esta vez detonaron su lamento en nuestro medio, pero ahora que se trata de ser más directos, punzantes e incisivos, la mayoría prefiere no arriesgar la beca que sus hijos seguirán teniendo, aunque no practiquen el deporte de sus amores.

En todos los casos, las ganas de protestar y oponerse a semejantes arbitrariedades, se arrugan al defender cada uno su propio peculio.

”Así, pos cómo, criatura”, decía mi abuela la alcaldesa.

LGBT++++++

Padres de familia queretanos con quienes he platicado, me dicen que Pascual posee una de las principales características de los gays: “Es muy pasional y debido a eso es capaz de lanzarse furioso contra quienes osen enfrentársele”.

Pascual salió del clóset en 2020. Esta no es ninguna noticia exclusiva.

En Querétaro es público y notorio que se divorció de una mujer a quien durante muchos años le ocultó sus inclinaciones sexuales, que no de género, como explico al final de este artículo.

Cada quien es libre de hacer de su vida un rehilete, pero de ahí a dejarse llevar por sus aversiones al deporte y sus aficiones o perversiones a otras cosas, es muy distinto. Nada debe afectar en forma alguna al desarrollo deportivo del futuro de México: los jóvenes. Así lo establece el ideario de don Eugenio Garza Sada, fundador del ITESM.

Las actuales autoridades del Tec de Monterrey podrán congraciarse y curarse en salud con las estridentes comunidades gays, pero estamos hablando de un aspecto que sigue siendo NO aceptado masivamente y más tratándose de personas involucradas en temas de la Educación.

Igual sucedió con la Iglesia Católica por el asunto del Padre Maciel. Es innegable que la tolerancia de “géneros” o sexualidades debe respetar la formación educativa o religiosa.

CAJÓN DE SASTRE:

- El 13 de noviembre de 2023, el “magistrade” electoral Jesús Ociel Baena fue encontrado muerto junto a su “pareje” en la casa de ambos en Aguascalientes.

-Era un activista por los derechos de las comunidades LGBT+++++

- Fue de las primeras personas no binarias en recibir como tal su credencial de elector, acta de nacimiento y pasaporte que reconocen esa identidad de género, que como he mencionado muchas veces, no es género, sino sexual, porque géneros en este Planeta solo hay 3: Humano. Fauna y Flora.

- Las autoridades hidrocálidas siguen sin determinar el trasfondo de ese hecho, pero las comunidades gays ya se pronunciaron:

- “Ir a meterse en la casa de alguien y asesinarlos para luego decir que fueron ellos mismos quienes se mataron a navajazos, es una mentira, no fue un crimen pasional, es un crimen de odio”, expresó Alfredo Estañol, activista de la comunidad LGBT+++++++++ de Aguascalientes, desmintiendo a autoridades y titulares de los medios nacionales.

- Cada quien puede hacer de su vida un rehilete, pero no vamos a dejar de actuar por miedo a las navajitas Gillette que alguien puede llegar a usar en su contra cuando se sienta afectad”e”, ¿verdad?

