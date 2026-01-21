Teyana Taylor, “El botín” y otros documentales “oscareables”

Hoy se dan a conocer las nominaciones para la entrega número 98 de los premios Oscar en las que no dudamos, como sucede año con año, se darán todo tipo de sorpresas.

Dentro de lo que se puede dar como seguro es la nominación, junto a la de algunos de sus compañeros de reparto, de Mejor Coactuación Femenina del 2025 para la actriz y cantante afroamericana Teyana Taylor, por su trabajo en la aclamada película “Una batalla tras otra”, de Paul Thomas Anderson, sobre todo después de haber ganado el Globo de Oro en la misma categoría y luego de haber demostrado su buena versatilidad en la actuación, desde su protagónico en una de las mejores cintas independientes del 2023 como lo fue “Mil uno”, de A.V.Rockwell, y la reciente “Harta”, de Tyler Perry, ambas disponibles en el catálogo de Netflix.

Por si fuera poco, esta última plataforma de streaming estrenó el mismo fin de la semana en la que ganó el mencionado galardón su actual película número uno, “El botín”(“The Rip”), un drama policial de acción basado en hechos reales dirigido y escrito por Joe Carnahan y en el cual, como ocurre con la mencionada “Una batalla tras otra”, está “cobijada” por ganadores de la estatuilla dorada como Matt Damon y Ben Affleck, con quienes logró la química suficiente para “dar en el blanco” de los espectadores que gusten de una buena película de este género, como parte de un equipo de policías de Miami asignados a recuperar el botín de un cartel de la droga.

Pero volviendo a las nominaciones del Oscar y las plataformas de streaming, es probable que suceda lo mismo con una de nuestras recomendaciones en estos espacios de la semana pasada, el largometraje documental “Apocalipsis en los trópicos”, de Petra Costa, y que también Netflix esté presente en esta misma terna con el no menos recomendables trabajo de Laura Poiras “Cover-up: Un periodista en las trincheras”, que tiene como protagonista a uno de los periodistas políticos más destacados de los Estados Unidos, Seymour Hersh, quien ha ayudado a destapar “encubrimientos” de su país.

Y si a “destapar” situaciones que en nuestros días es todavía más urgente y necesario se den a conocer para los mayores públicos posibles, vemos también muy probable que otra plataforma de streaming como HBO se encuentre hoy presente en las nominaciones al Mejor Largometraje Documental con “Alabama: Presos del Sistema” (“The Alabama Solution”), el cual, bajo la dirección de otro gran documentalista como Andrew Jarecki (“Retratando a la Familia Friedman”) expone un sistema no solo corrupto sino incluso asesino del estado sureño y tradicionalmente racista de Alabama donde su población es mayoritariamente de color y, por tanto, prescindible.

