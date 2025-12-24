The day of forgiveness

Opinión
/ 24 diciembre 2025
    The day of forgiveness
    El presidente de Estados Unidos, Donald Trump afirmó que no descarta la posibilidad de una guerra con Venezuela.
Gerson Gómez
por Gerson Gómez

política

Estados Unidos

Donald Trump

ICE

Ese es el ciclo de la vida. Un día somos y al siguiente la memoria

Imaginamos el momento. Viene sin mucho ruido. Carente de locuras. Simple. Sencillo. Sin mediar una sola palabra. Abrazo cálido, cariñoso y leal.

De manos limpias. Corazones acompasados, con un mismo sentir.

Es momento de abrir las puertas de las casas. Dotar de alimento a quienes carecen hasta de lo indispensable.

Sin papás Noel. Espectro bonachón, mejillas encendidas o una risa fingida. Eso solo es mercadotécnica.

Los padres lejanos llegando a casa del hijo. Los hermanos de sangre sin disputar herencias carcomidas del desierto emotivo.

Solo un día donde el discurso de odio de los extremismos, incluyendo de izquierda, derecha y de Donald Trump, encuentren eco. Nada de eso. Ni siquiera los seres humanos de la border patrol o el ICE.

Ni siquiera pino de bosque en la sala. Nada. Ya entremos al mágico mundo de los supuestos hombres pensantes. Abandone al ser animal lujurioso, mezquino y volátil.

Aplica a quienes les gusta la música urbana, colombiana, punks, emos, metal extremo, de épocas pasadas y hasta instrumental como si viajara en tiempo durante el uso del ascensor.

Existen demasiadas sillas vacías. De quienes trascendieron de su forma corporal rumbo al cosmos. Llenemos ese espacio con los agregados culturales. Ese es el ciclo de la vida. Un día somos y al siguiente la memoria.

Apagar los dispositivos móviles. Nada en el universo es tan valioso como la comunicación frente a frente. Diga las palabras mágicas de gracias, bienvenido y perdóname.

Escucharemos antes de hablar. El único código obligatorio reside en los corazones de carne. La sonrisa del niño perdido y encontrado. Mejor recompensa no existe. Aligera depresiones y cura de espantos financieros.

Salvoconductos para el siguiente ciclo. 2026.

Nuestra casa está abierta. Pase usted.

Gerson Gómez

Gerson Gómez

Morelense de cepa Regiomontana. LCC con especialidad periodismo (UANL). Doctor en Artes y Humanidades (I.C.A.H.M.). Tránsfuga de la mesa de redacción en diferentes periódicos como El Diario de Monterrey, Tribuna de Monterrey, y del grupo Reforma en el matutino Metro y vespertino El Sol. Escort de rockeros, cumbiamberos, vallenatos y aprendices al mundo de la farándula. Asiste o asistía regularmente a conciertos, salas de baile, lupanares, premieres, partidos de fútbol y hasta al culto dominical. Le teme al cosmos, al SAT, a la vejez y a la escasez de bebidas etílicas. Practica con regularidad el ghosting. Autor de varios libros de crónica como Hemisferio de las Estaciones, Crónicas Perdidas, Montehell, Turista del Apocalipsis, Monterrey Pop, Prêt-à-porter: crónicas a la medida y Perros ladrando a la luna en Monterrey

