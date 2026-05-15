Tiene razón Rocha Moya...

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    Tiene razón Rocha Moya...
    Consecuentemente, el único que lo puede quitar es el que lo puso y esto ya ocurrió. O ¿por qué creen que Rocha Moya pidió licencia? Grupo Detona

Plácido DETONA El gobernador con licencia de Sinaloa perdió la encuesta para definir al candidato de MORENA, pero a él lo puso AMLO

¿Les platico? ¡Arre!

Consecuentemente, el único que lo puede quitar es el que lo puso y esto ya ocurrió. O ¿por qué creen que Rocha Moya pidió licencia?

No fue por los gringos ni por Sheinbaum. Fue porque AMLO lo abandonó a su suerte.

Esto fue un riesgo calculado del ex presidente, les platico por qué:

¿Qué más sopa podría soltar Rocha Moya que la que ya soltaron...

- El Chapo Guzmán, en su suite de ADX -”el Alcatraz de las Montañas Rocosas”- de Florence, Colorado?

- El Mayo Zambada, en el Centro Metropolitano de Detención de Brooklyn, MDC, de NYC, donde permanece como “Cliente VIP”?

- Dos de los cuatro Chapitos acogidos al mismo programa que su padre? Otros dos andan a salto de mata en México pero mis fuentes BIC -que no saben fallar- me aseguran que están a punto de entregarse en la frontera de Ciudad Juárez con El Paso, Texas.

- Los 91 capos menores de la droga que la presidente Sheinbaum ha entregado a EEUU en tres remesas?

- Ovidio Guzmán, en el lugar secreto donde se encuentra como testigo protegido, después de estar hospedado en la Prisión Metropolitana de Chicago (MCC)?

¿Ustedes creen que después de haberse deleitado con el canto de estos jilguerillos, no tiene Trump suficiente para asestar ya el “golpe final” de una extracción como la que se aventó Marco Rubio en Venezuela?

No lo ha hecho ni lo hará porque el país de Sheinbaum no es el de Maduro.

Allá era una dictadura disfrazada, acá -aunque nos pese- Claudia fue declarada presidente merced al voto de 33 millones de mexicanos, 59% del total electoral.

Entonces, ¿qué tanto afán de EEUU para echarle el guante a Rocha Moya?

El propósito de Trump es 100% propagandístico pues en noviembre próximo viene la elección de los representantes en el Capitolio y los republicanos temen perder el dominio legislativo.

Necesitan un fuerte impacto mediático, por eso los nombres de Rocha Moya y sus 9 secuaces.

Es que NO es lo mismo tener en cárceles norteamericanas a narcos, que a funcionarios del gobierno mexicano, en activo o con licencia.

Cajón Desastre:

- Mañana, cambio completo de programa, sin faltar el Incomparable Iván y toda su Compañía, incluyendo a la próxima mártir de la hoguera por sus herejías contra la 4T: Sanjuana de Arco Martínez, “La Loca”, y su enjambre de larvas en celo: Luis Gerardo, Daniel, La Papera, Pepito Múzquiz, Beto Frías, entre otros que se siguen apuntando en mi lista... de divertimentos.

- Por cierto, en el lenguaje de los abogados, el domicilio de Sanjuana Martínez, para oír y recibir notificaciones -que las va a oír y recibir, se los prometo- es calle Aranjuez #126, Colonia Valle de San Ángel Sector Español, en San Pedro Garza García, CP 66290.

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Plácido Garza

Nominado a los Premios 2019 “Maria Moors Cabot” de la Universidad de Columbia de NY; “SIP, Sociedad Interamericana de Prensa” y “Nacional de Periodismo”. Es miembro de los Consejos de Administración de varias corporaciones. Exporta información a empresas y gobiernos de varios países. Escribe diariamente su columna “IRREVERENTE” para prensa y TV en más de 40 medios nacionales y extranjeros. Maestro en el ITESM, la U-ERRE y universidades extranjeras, de distinguidos comunicadores. Como montañista, ha conquistado las cumbres más altas de América.

El 29 de septiembre de 2022, Plácido Garza fue incluido en la Enciclopedia de la Literatura en México por su libro “Irreverente” con más de un millón de copias vendidas, donde se le destaca en la reseña como “disparador incansable de ideas, algunas provocadoras, otras, lapidarias”. Es reconocido por su tono fresco y mordaz de crítica política y social, así como una viva expresión de la lengua y la cultura mexicana, mezcla antagónica generada por la proximidad con Estados Unidos.

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