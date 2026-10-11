Todos los caminos llevan a... ¿Roma?

A los hermanos Olán se les ha vinculado –en muchos artículos y reportajes periodísticos– como socios de los hermanos Andy y Bobby López Beltrán en gran variedad de negocios, principalmente como proveedores del Gobierno Federal.

Detrás del logro que representó para el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum la captura de Iván Cazarín, alias “El Tanque”, uno de los delincuentes más buscados –tanto por México como por Estados Unidos–, nuevamente se vuelve a cerrar el cerco contra Andy, a partir de una conversación telefónica en la que el hermano de Amílcar Olán –Luis Alberto– se jacta de ser muy amigo de “El Tanque”, quien intervino para quitar de en medio a quienes les exigían el pago de “derecho de piso” para dejarles trabajar como proveedores de balasto en las obras ferroviarias del presidente Andrés Manuel López Obrador .

Si a esto añadimos las múltiples menciones a Andy y a Amílcar a lo largo de las investigaciones por el tema del huachicol fiscal –que es el fraude más grande que se haya cometido en México, calculado en 600 mil millones de pesos–, se percibe la gravedad del problema, pues quienes exigen castigo para los culpables no son las instituciones mexicanas a cargo de la impartición de justicia, que han permanecido en silencio cómplice ignorando todos los indicios, sino las norteamericanas.

Pareciera ser que el cerco se cierra y cada vez surgen más pistas de negocios ilícitos en el círculo de los López Beltrán, al mismo tiempo que se perciben indicadores de que la paciencia del gobierno norteamericano se agota por no tener respuesta favorable a sus solicitudes por parte del gobierno de la presidenta Sheinbaum.

Por otra parte, se percibe el interés de López Obrador, sus hijos y amigos cercanos de provocar la ruptura oficial de las relaciones con EU, con el fin de cerrar la puerta a la colaboración en programas de seguridad pública y combate a la delincuencia que están desarrollando nuestros dos países. De este modo, ellos se protegerían de solicitudes de extradición donde pudiesen estar incluidos los cercanos al expresidente.

En su libro titulado “Pueblo”, que ha sido lanzado hace unos días, el presidente López Obrador rechaza lo que él califica como “intromisión” actual del gobierno norteamericano bajo el argumento del combate al narcotráfico. Critica duramente al embajador norteamericano Ronald Johnson, a quien califica como “excitado y entrometido policía” y atribuye fines políticos a la actuación de la DEA, FBI y DEA.

No podemos dejar pasar la redacción de la carta de Andy cuando le retiraron la visa, en la que, dirigiéndose al presidente Donald Trump, le sugería despedir al canciller Marco Rubio por su actitud “dogmática y canallesca”.

Lo grave es que la actitud mediadora de la presidenta Sheinbaum de hace varios meses –que le permitió negociar exitosamente con el presidente Trump– ya se esfumó y lo que hoy vemos son reclamos, que tarde o temprano enfriarán las relaciones de colaboración y afectarán las negociaciones del T-MEC, entre otras posibles consecuencias económicas.